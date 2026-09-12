ETV Bharat / technology

ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ! ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜର ଜୋ ବେଣ୍ଟନ ଓ ଜେକବ୍‌ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଏହାର 154 ପେଜ୍‌ର ଥ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସେଫ୍ଟି ରିସର୍ଚ୍ଚର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି।

Joe Benton will now join METR and strive to make AI companies more transparent and responsible through independent evaluation.
ଜୋ ବେଣ୍ଟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ METR ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ AI କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ସହ ଜଡିତ ଅଟେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏଆଇ ମଡେଲ୍ କ୍ଲଡ୍‌ (Claude)ର ଭୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏଆଇ ମଡେଲ୍‌ କ୍ଲଡ୍‌ର ଭୁଲ୍‌ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀର ଦିଇଜଣ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତପା ଦେଇ ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିସ୍କକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀର ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜର ଜୋ ବେଣ୍ଟନ ଏବଂ ଗବେଷକ ଜେକବ୍ କପ୍ସନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଉନାହିଁ ।

ଜେକବ୍ କପ୍ସନ ଓ ଜୋ ବେଣ୍ଟନଙ୍କ ଚେତାବନୀ:

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଜେକବ୍ କପ୍ସନ ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଓପନଏଆଇରେ ପ୍ରିଟ୍ରେନିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଜେକବ୍‌ଙ୍କ ମତରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦୌଡ଼ରେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିଜକୁ ନିଜେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ ଏବଂ ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଏହି ଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ 1-2 ବର୍ଷରେ ସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ । ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରେ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍‌ର ସ୍କେଲେବଲ୍ ଓଭରସାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଜୋ ବେଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ଏବେ METR ନାମକ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗଠନ ସହ ମିଶି ଏଆଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଉପରେ କାମ କରିବେ । ବେଣ୍ଟନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟସ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌ର ଥ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ:

ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ 154 ପେଜ୍‌ର 'ଥ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ' ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର 2025ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ କ୍ଲଡ୍ ଏଆଇର ଭୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବ ଅପରେସନ, ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଭଳି ବିପଦ ସାମିଲ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗେନ୍-ଅଫ୍-ଫଙ୍କସନ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି କହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ଟାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ସେଫ୍ଟି ସହ ବଡ଼ ବୁଝାମଣାର ଆଶଙ୍କା:

ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଇବର ଆଟାକ୍ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବିପଦକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ହେଉଛି 'ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ' (Intelligence Explosion) । ଜୋ ବେଣ୍ଟନ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍‌ରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଇଭାନ୍ ହବିଙ୍ଗର୍ (Evan Hubinger)ଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇ ଯୋଗୁଁ ମାନବ ଜାତି ଶେଷ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।

କମ୍ପାନୀର ସିଇଓମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପିଟିସନ ଏବଂ ପଛରେ ରହିଯିବାର ଭୟ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେଫ୍ଟି ବଜେଟ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସାଲିସ୍ ବା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏଆଇ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁ ନଜର ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ 2026 Hero Glamour X ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମଦାର୍ BMW 7 Series ଓ i7 ଫେସଲିଫ୍ଟ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲୁକ୍, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍‌

TAGGED:

ANTHROPIC
AI SUPERINTELLIGENCE RISK
JOE BENTON ANTHROPIC
ANTHROPIC RESIGNATION
ANTHROPIC SAFETY RESEARCHERS RESIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.