Anthropic ର ଚେତାବନୀ: ଖୁବଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱର୍ମ ପାଲଟିଯାଇପାରନ୍ତି ଛୋଟ AI ମଡେଲ
Anthropic, AI Worm, ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍, Computer Worm
Published : October 14, 2026 at 8:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଗତି ସହିତ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ଏଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ Anthropic ର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ 'କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱର୍ମ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ । ଏହି ମାଲୱେର କୌଣସି ମାନବୀୟ ସହାୟତା ବିନା ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍-କନେକ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କପି କରି ବ୍ୟାପିପାରିବେ ।
ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ, ଘରର ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ବକ୍ସ ହେବ ଟାର୍ଗେଟ୍:
ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିକାରକ ସଫ୍ଟୱେର୍, ଯାହା ନିଜେ ନିଜର କ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ । Anthropicର ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଏଆଇ ଆଧାରିତ ୱର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ହାଇ-ପାୱାର୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ କମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶସ୍ତା କନସ୍ୟୁମର ହାର୍ଡୱେର ଯେପରିକି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ବକ୍ସ, ସ୍ମାର୍ଟ ଓଭନ ଏବଂ କିଚେନ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସର ନେଟୱର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରିବେ ।
We’re launching the Anthropic Cyber Mission, a new effort to secure critical infrastructure and open-source software. https://t.co/0tz0ARAEMj— Anthropic (@AnthropicAI) October 8, 2026
Kimwolf ବୋଟ୍ନେଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ:
ଏହି ବିପଦର ଆଶଙ୍କାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ Anthropicର ଗବେଷକ William Zhou ଏବେ Daniel Freeman ନିଜର ହିସାବ-କିତାବକୁ ‘Kimwolf’ ନାମକ ଏକ ବୋଟ୍ନେଟ୍ (Botnet) ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କିମୱଲ୍ଫ ହେଉଛି ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକ ବଡ଼ ଡିଭାଇସ୍ ନେଟୱର୍କ, ଯାହା ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡିଭାଇସ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିସାରିଛି । ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଫ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ (Off-brand) ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟିଭି ବକ୍ସ ସାମିଲ ଥିଲେ । ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ନୂଆ AI ୱର୍ମର ବ୍ୟାପିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଧୀମା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଗ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ପରେ ଡିଭାଇସ୍ ନେଟୱର୍କରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ବା ରୋକିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ଏହାକୁ ସଟ୍-ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସୁଇଚ୍ ନାହିଁ ।