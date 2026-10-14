ETV Bharat / technology

Anthropic ର ଚେତାବନୀ: ଖୁବଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱର୍ମ ପାଲଟିଯାଇପାରନ୍ତି ଛୋଟ AI ମଡେଲ

Anthropic, AI Worm, ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍, Computer Worm

ANTHROPIC AI WORM THREAT ANTHROPIC COMPUTER WORM AI WORM ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍
Anthropicର ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଏଆଇ ଆଧାରିତ ୱର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ହାଇ-ପାୱାର୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । (Image Inputs: Anthropic)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2026 at 8:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଗତି ସହିତ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ଏଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ Anthropic ର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ 'କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱର୍ମ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ । ଏହି ମାଲୱେର କୌଣସି ମାନବୀୟ ସହାୟତା ବିନା ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍-କନେକ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌ରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କପି କରି ବ୍ୟାପିପାରିବେ ।

ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ, ଘରର ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ବକ୍ସ ହେବ ଟାର୍ଗେଟ୍:

ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିକାରକ ସଫ୍ଟୱେର୍, ଯାହା ନିଜେ ନିଜର କ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ । Anthropicର ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଏଆଇ ଆଧାରିତ ୱର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ହାଇ-ପାୱାର୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ କମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶସ୍ତା କନସ୍ୟୁମର ହାର୍ଡୱେର ଯେପରିକି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ବକ୍ସ, ସ୍ମାର୍ଟ ଓଭନ ଏବଂ କିଚେନ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସର ନେଟୱର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍‌ରୁ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରିବେ ।

ବିନା କୋଡିଂରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନିଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍: ଗୁଗୁଲ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍

Kimwolf ବୋଟ୍‌ନେଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ:

ଏହି ବିପଦର ଆଶଙ୍କାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ Anthropicର ଗବେଷକ William Zhou ଏବେ Daniel Freeman ନିଜର ହିସାବ-କିତାବକୁ ‘Kimwolf’ ନାମକ ଏକ ବୋଟ୍‌ନେଟ୍ (Botnet) ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କିମୱଲ୍ଫ ହେଉଛି ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକ ବଡ଼ ଡିଭାଇସ୍ ନେଟୱର୍କ, ଯାହା ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିସାରିଛି । ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଫ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ (Off-brand) ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟିଭି ବକ୍ସ ସାମିଲ ଥିଲେ । ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ନୂଆ AI ୱର୍ମର ବ୍ୟାପିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଧୀମା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଗ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ପରେ ଡିଭାଇସ୍ ନେଟୱର୍କରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ବା ରୋକିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ଏହାକୁ ସଟ୍-ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସୁଇଚ୍ ନାହିଁ ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Toyota Glanza ଫେସଲିପ୍ଟ, ମାତ୍ର 6.99 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦାମ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

ANTHROPIC
COMPUTER WORM
AI WORM
ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍
ANTHROPIC AI WORM THREAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.