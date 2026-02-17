ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ: କେଉଁଠି ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ?
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ‘ଅଗ୍ନି ବଳୟ’ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଭାରତବାସୀ ପରାଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ
Published : February 17, 2026 at 4:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି (ଫେବୃଆରୀ 17) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ । ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଲୋକେ । ମାତ୍ର ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନାହିଁ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହା କେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ।
କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ?
ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ତାନଜାନିଆ, ଜାମ୍ବିଆ ଏବଂ ଜିମ୍ବାବେର କିଛି ଅଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟରେ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3:26ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:57ରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ପରାଗର ପିକ୍ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୪୨ରେ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ବଳୟ ପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଳୟକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କଣ ?
ବଳୟକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କଣ ?
ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (NASA) ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବଳୟକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୁଏ । ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥାଏ, ଯାହାର ବାହ୍ୟ ଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ପତଳା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକୁ ଅଗ୍ନି ବଳୟ (ring of fire) କୁହାଯାଏ ।
ସତର୍କତା:
ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବଳୟାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସୌର ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ଥାନଟି ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ବଳୟକାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉ । ଏହି ମହାଜାଗତୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା, ଟେଲିସ୍କୋପ ଏବଂ ଦୂରବେକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସୌର ଫିଲ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କେବେ ?
ନାସାର କହିବା ଅନୁସାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ହେବ । ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ । ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ରୁଷ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ସହିତ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆଂଶିକ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
