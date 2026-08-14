ମାତ୍ର 1.10 ଲକ୍ଷରେ ଆସିଲା 142 କିମି ଚାଲୁଥିବା Ampere ସ୍କୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଆମ୍ପିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟର Magnus G Max କୁ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : August 14, 2026 at 12:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆମ୍ପିୟର (Ampere) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟରର ଏକ ନୂଆ ରୂପ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ 'Ampere Magnus G Max' କୁ ଏକ ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ନୂଆ Ampere Magnus G Max ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଗାଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁଏସପି (USP) ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଆଧୁନିକ 'NxG.io' ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଆଇଓଟି (IoT) କନେକ୍ଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ 'Ampere Connect App' ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କୁଟରର ଚୋରି ଏବଂ ଟୋଇଂ ଆଲର୍ଟ, ଜିଓ-ଫେନ୍ସିଂ, ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ 5-inch ର ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଙ୍ଗ୍ (Ping) କରି ବହୁତ ସହଜରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବେ ।
ହ୍ରିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଓ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍:
ରାଇଡର୍ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସୁପର୍ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ 'କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍' (Cruise Control) ଏବଂ 'ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ' (Hill Hold Assist) ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଢଲାଣିଆ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଆପେଆପେ ପଛକୁ ଖସିବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଓଭର-ଦି-ଏୟାର୍ (OTA) ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।
ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ମଜବୁତ 3kWhର LFP ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 2.4kWର ହବ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ (Hub-mounted) ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 142 km ର ଆକର୍ଷଣୀୟ IDC ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 65 kmph ଅଟେ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମ୍ପିୟର ଏହି ସ୍କୁଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ପୂରା 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 75,000 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀର ଓଭରାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବନାଉଛି । ବଜାରରେ ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଯେପରିକି Monsoon Blue, Matcha Green ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ Cinnamon Copper ଶେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । କମ୍ ଦାମରେ ଏଭଳି ସୁପର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଇଓଟି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ଗୁଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ।