Starlinkକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆସୁଛି Amazon Leo; ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
ଆମାଜନ ଏହାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଟୱର୍କ Project Kuiperର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି AMzon Leo ନାଁରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 17, 2025 at 4:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମାଜନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ Leo ସେବାକୁ ଆଣି ବିଶ୍ବ ସାଟେଲାଇଟ୍-ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରବେଶକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଆମାଜନ 'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁଇପର' ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାର ନାମ Leo ରଖିଛି । ଏହା ସହିତ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକର ନିକଟରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଆମାଜନର ଅନୁଯାୟୀ, ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥ (LEO)ରେ ସ୍ଥାପିତ ହଜାର ହଜାର ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିଗ୍ନାଲ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭୂଖଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଲିଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା, ଆଧୁନିକ କୃଷି ଉପକରଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
New name, same mission.— Amazon Leo (@Amazonleo) November 13, 2025
Project Kuiper is now Amazon Leo. pic.twitter.com/ErUBjCDb9V
ଭାରତରେ, ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା କଷ୍ଟକର । ଲିଓକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ଆମାଜନ ସିଧାସଳଖ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ବ ସାଟେଲାଇଟ୍-ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବଜାରରେ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
Amazon Leoର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ?
ଆମାଜନ ଲିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ବକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଫାଇବର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଯେପରିକି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ମରୁଭୂମି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଭାଜନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଯୋଜନା । ଆମାଜନ ଲିଓକୁ ଏହାର ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ସେବା ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଆଲେକ୍ସା, ଇକୋ ଏବଂ କିଣ୍ଡଲ୍ ଭଳି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଏହି ମିଶନକୁ ଏକ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିପ୍ଳବ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ।
Falcon 9 launches the @ProjectKuiper KF-03 mission to orbit from Florida pic.twitter.com/BGmTJ614rw— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025
କେମିତି କାମ କରେ Leo ସାଟେଲାଇଟ୍ ?
ଆମାଜନ ଲିଓ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
1. ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର
ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସେଟ୍ ଯାହା ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଏ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅବସ୍ଥାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
2. ସାଟେଲାଇଟ୍ସ (LEO orbit - 590ରୁ 630 କିମି)
ଦ୍ବିତୀୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲିଟ୍ । ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀଠାରୁ କିଛି ଶହ କିଲୋମିଟର ଉପରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଭୂମି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।
3. ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପକରଣ
ଶେଷ ଭାଗଟି ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପକରଣ । ଆମାଜନ ଘର, ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ 3 ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କେବୁଲ୍ ଲାଇନ କିମ୍ବା ଫାଇବର ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଉପରୋକ୍ତ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।
ଆମାଜନ ଲିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍
ଆମାଜନର ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ପିଡ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- Nano: 100 Mbps, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
- Pro: 400 Mbps, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ।
- Ultra: 1 Gbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଧିକ ଡେଟା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ୟୁଜର ।
ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ ୟୁଜର ସୁଗମ ଭିଡିଓ କଲ୍, ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚମାନର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗେମିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେହେତୁ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ ତୁଳନାରେ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମାଜନ କହିଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମ ବିଳମ୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
କେବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ Leo ସେବା ?
ଆମାଜନ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲିଓ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଆଉ କିଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ 2026 ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଆମାଜନ କହିଛି ଯେ ଲିଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଭାଜନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କାରଣ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ।
ଆମାଜନର ଆଗାମୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ
କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦୃଢ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱର୍କ ଗଢିବା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଯାବତ 153ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଆମାଜନ ଏହାର ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଉତକ୍ଷେପଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ, ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲଞ୍ଚ ଆଲାଏନ୍ସ ଭଳି ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ 80ରୁ ଅଧିକ ଉତକ୍ଷେପଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛି ।
ଏହା ହେଉଛି ଏଯାବତ କୌଣସି ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତକ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଆମେରିକାରେ ଆମାଜନର ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯାହା ଦିନକୁ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ । ଉତ୍ପାଦନ ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ କେନେଡି ସ୍ପେଶ ସେଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଛି ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆମାଜନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁଇପର କଣ; ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ କିପରି ଦେବ ଟକ୍କର ?