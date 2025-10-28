ଆମାଜନର ବଡ ଧରଣର ଛଟେଇ; ଚାକିରି ହରାଇ ପାରନ୍ତି 30 ହଜାର କର୍ମଚାରୀ

ETV Bharat / technology

ଏଆଇର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମାଜନର ସିଇଓ ଆଣ୍ଡି ଜେସି । କହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଏଆଇର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ହେବନି ।

View of a US Amazon company shipping warehouse in the municipality of Apodaca, Nuevo Leon State, Mexico, take on January 23, 2025 | File photo
View of a US Amazon company shipping warehouse in the municipality of Apodaca, Nuevo Leon State, Mexico, take on January 23, 2025 | File photo (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 4:42 PM IST

ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ: ବଡ ଧରଣର କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବ ଆମାଜନ । ଏଥର ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କରିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଥିବା ନିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇ-କମର୍ସ ଏବଂ ଟେକ ଜଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଛଟେଇ ହେବେ 30 ହଜାର କର୍ମଚାରୀ

ଏକାଧିକ ଖବର ସଂସ୍ଥାରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମାଜନ ପ୍ରାୟ 30 ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛଟେଇ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆମାଜନର 3,50,000 ଅଫିସରେ ଥିବା ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ହେବ । ତେବେ କମ୍ପାନୀର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଗୋଦାମ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1.5 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଏଏଫପି ତଥା ତଥା ଅନ୍ୟ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଛଟେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଟଲ୍ ବେସଡ ଆମାଜନ ଦେଇ ନାହିଁ । ତେବେ କଷ୍ଟ କଟିଂ ଖବର ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିବସ ଶେଷରେ ଆମାଜନର କାରବାର ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ଏଆଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମାଜନ ସିଇଓ

ଆମାଜନର ଶେଷ ତ୍ରୈମାସିକ ଆୟ କଲ ସମୟରେ ଆମାଜନର ସିଇଓ ଆଣ୍ଡି ଜେସି ଏଆଇର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଏଆଇର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ହେବନି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଆମାଜନର ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓ ସର୍ଭିସ ତଥା ଡିଜନୀ ପ୍ଲସ, ପରପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏଆଇ, ଫଣ୍ଟାଇନ ଗେମ, ସ୍ନାପଚାଟ, ଡୁଓଲିଙ୍ଗୋ ପରି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଡାଉନ ଡିଟେକ୍ଚର ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁରୋପର ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ ସେବା ଏବଂ ମାସେଜିଂ ଆପ ସିଗନାଲ ତଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏଥି ସହିତ ଲୋକମାନେ Amazonର ନିଜସ୍ୱ ଇ-କମର୍ସ ଦୋକାନ ସମେତ ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଲଏଡ୍ ଭଳି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ Amazon Web Services (AWS) କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।

