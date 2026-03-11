ଆମାଜନ ଆଣିଲା AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଣିକି ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ !
ଆମାଜନର ଏହି ସେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହୋଇପାରେ । ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ AI ବ୍ୟବହାର କରି ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ ।
Published : March 11, 2026 at 1:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପରେ AI ହେଲଥ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 30ରୁ ଅଧିକ ରୋଗ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, ଅର୍ଥାତ ସହଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ଡାକ୍ତର, ଔଷଧ କିମ୍ବା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଜାନୁଆରୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମଡେଲଟି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ‘ଆମାଜନ ୱାନ ମେଡିକାଲ’ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା । ଆମାଜନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଗୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ଜଡିତ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି AI ହେଲଥ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାହା ଜାଣିବା ।
ଘରେ ବସି ପଚାରନ୍ତୁ:
ଆମାଜନର ଏହି ସେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହୋଇପାରେ । ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ AI ବ୍ୟବହାର କରି ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ । ପୂର୍ବରୁ ‘ୱାନ ମେଡିକାଲ’ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆମାଜନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ହେଲଥ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ କରିବ ।
ଆମାଜନର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଡାଟାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବ । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ଏକ ରକ୍ତଚାପ ମନିଟର କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ । ଏହି ସେବା ଆମାଜନର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିସ୍ତାରର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ୱାନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ?
ନୂତନ AI ହେଲଥ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମାଜନର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ, 24 ଘଣ୍ଟା ମାଗଣା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ କିମ୍ବା ୱାନ ମେଡିକାଲ ସଦସ୍ୟତା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।
ଆମାଜନ ୱାନ ମେଡିକାଲର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଡାଇମଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ହେଲ୍ଥ ଏଆଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ସୂଚନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।’ ହେଲଥ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବ, ପରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ବ୍ରଣ, ଆଲର୍ଜି, ମଧୁମେହ ଏବଂ ନିଦ ଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଆମାଜନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହି ସହାୟକ ଘରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇପାରିବ । ତଥାପି, ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭଳି AI ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଆମାଜନ କହିଛି ଯେ, ଏହି ସହାୟକ କେବଳ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ ।