ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ: ନାସାର ପର୍ସିଭିଅରେନ୍ସ ରୋଭର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ପରସ୍ପର ଉପରେ ରହିଥିବା 3ଟି ପଥରର ରହସ୍ୟମୟ ଚିତ୍ର
Published : May 23, 2026 at 3:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା (NASA)ର ପର୍ସିଭିଅରେନ୍ସ ରୋଭର (Perseverance Rover) ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ପୁଣି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଫଟୋ ପଠାଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି । ନିଜର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏକ ଶୁଷ୍କ ତଥା ଧୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ଚଟାଣ ବା ପଥର ପରସ୍ପର ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି । ଏହି ଚିତ୍ରଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାକାଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ପଥରର ଖେଳ କିମ୍ବା ଏଲିଅନ୍ମାନଙ୍କର କାରସାଦି କି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ କଣ?
ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଦୃଶ୍ୟ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା କୌଣସି ଜୀବ ବା ଏଲିଅନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଜାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରକୃତିର କାରିଗରୀ ଅଟେ । କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପାଣିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଏବଂ କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥରର ନରମ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ଏବଂ ବାଲିଝଡ଼ (Wind Erosion) ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ପଥରକୁ ଏଭଳି ଭାବେ କାଟି ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଆଜି 3ଟି ପଥର ପରସ୍ପର ଉପରେ ରହିଥିବା ଭଳି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସନ୍ତୁଳିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ।
କେବେ ଏବଂ କେମିତି ନିଆଗଲା ଏହି ଅନୋଖା ଫଟୋ?
ନାସାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପର୍ସିଭିଅରେନ୍ସ ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର 1859ତମ ଦିନ (ଯାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସମୟ ଅନୁସାରେ Sol 1,859 କୁହାଯାଏ) ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 13, 2026 ତାରିଖରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା । ରୋଭରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ 'Mastcam-Z' ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କଏଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରୋଭରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଆଖି ଭଳି ଲାଗିଥାଏ । ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆକାରରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରେକିଂ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ପଥର ସ୍ତୂପ (Rock Stacks) ଭଳି ମନେହେଉଛି ।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଇତିହାସ ଖୋଜୁଛି ରୋଭର:
ନାସାର ପର୍ସିଭିଅରେନ୍ସ ରୋଭର ଫେବୃଆରୀ 18, 2021ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର 'ଜେଜେରୋ କ୍ରେଟର' (Jezero Crater) ନାମକ ଏକ ଶୁଷ୍କ ହ୍ରଦରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରାଚୀନ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି । ଏହି ରୋଭର କେବଳ ପଥରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ନେଉନାହିଁ, ବରଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଜଳବାୟୁର ଇତିହାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ମାଟି ଓ ଚଟାଣର ନମୁନା (Samples) ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହିପରି ଅନୋଖା ପଥରଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଲାଲ୍ ଗ୍ରହରେ କେବେ ସମୟରେ ପାଣି ଏବଂ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇପାରିବ ।