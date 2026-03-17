ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା AirPods Max 2, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
Published : March 17, 2026 at 3:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ପରଫମାନ୍ସ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ । ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଲ ଏକ ହେଡ୍ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ହେଡ୍ଫୋନର ନାମ AirPods Max2 । ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା AirPods Maxର ଅପଡେଟ ଭର୍ସନ ଅଟେ । ଏହି ସଦ୍ୟତମ ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ, ଆପଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଅଡିଓ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନର ସ୍ପେସିଫିକେସନଂ ଓ ଫିଚର ସର୍ମ୍ପକରେ ଅବଗତ ହେବା ।
AirPods Max 2ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
AirPods Max 2 ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ H2 ଚିପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । Apple ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ANC ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଦେଢ଼ ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ଯାହା ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରେ । ଟ୍ରାନ୍ସପେରିନ୍ସ ମୋଡ୍ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ ସହିତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ତଥା ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ହେଡ୍ଫୋନରେ ଆପଲ୍, ଅଡିଓ ପାଇପଲାଇନକୁ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ କରାଇ ଏକ ନୂଆ High-ଡାଇନାମିକ୍-ରେଞ୍ଜ ଆମ୍ପଲିଫାୟାର ଆଡ୍ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାଉଣ୍ଡ High, ଅଧିକ ଆକ୍ଯୁରେଟ୍ ବାସ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ, ଦେଖାଦେଇଛି । ଗେମିଂ ପାଇଁ 24-ବିଟ୍, 48kHz ଲସ୍ଲେ୍ସ ଅଡିଓ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-କମ୍ ଲାଟେନ୍ସି ସପୋର୍ଟ USB ଟାଇପ୍-C ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନିକ ଅଡିଓ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ହେଡ୍ ଟ୍ରାକିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
AirPods Max 2ର ଫିଚର୍ସ:
କ୍ୟୁପର୍ଟିନୋ-ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ AirPods Max 2ରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଅଡିଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ନୟେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେବଲ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆଡପ୍ଟିଭ୍ କରିଥାଏ, ଏବଂ କନ୍ଭରସେସନ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର୍ସ କଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ ।
ଏହା ସହିତ, ହେଡଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ରିୟଲ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ, ଭଏସ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
କ୍ରିଏଟର୍ର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ-ଗୁଣବତ୍ତା ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏକ କ୍ୟାମେରା ରିମୋଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରାଉନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲାଉଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହ୍ରାସ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ନୂତନ ସିରି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ହେଡ୍ ଗେସ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ସିରିକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ AirPods Max 2 ରେ ANC ଏବଂ Spatial Audio ସକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ 20 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ସମୟ ମିଳିବ । ଏହି ହେଡଫୋନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା
AirPods Max 2ର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 67,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ପାଞ୍ଚଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ -ବ୍ଲ୍ୟୁ, ମିଡ୍ ନାଇଟ୍, ଅରେଞ୍ଜ, ପର୍ପଲ ଏବଂ ଷ୍ଟାରଲାଇଟ୍ । ଆମେରିକା ଏବଂ 30 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ରୁ Appleର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ Apple ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମେରିକାରେ AppleCare+ କିମ୍ବା AppleCare One ବାଛିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ କ୍ଷତି, ଚୋରି, ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଯିବା ଏବଂ Apple ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ 24/7 ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।