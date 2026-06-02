Xiaomi ଫୋନରେ ଆସିଲା AirDrop ସପୋର୍ଟ, ଏବେ ଆଇଫୋନରେ ଫାଇଲ ସେୟାରିଂ ହେବ ସହଜ
ସାଓମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଅତି ସହଜରେ iPhone, iPad ଏବଂ MacBook ଉପରକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ ।
Published : June 2, 2026 at 8:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ (Android) ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ (iPhone) ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଦୁଇଟିଯାକ ଗାଡ଼ି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଥର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଆପ୍ସ କିମ୍ବା କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭିସ ସେବାର ସହାରା ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାଇନିଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସାଓମୀ (Xiaomi) ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସେ ତାର ଘରୋଇ 'Quick Share' ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଲ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ AirDrop Support ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ରୁ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ ।
ସାଓମୀର ଅଫିସିଆଲ୍ 'Xiaomi HyperOS' ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X)ରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର୍ କରି ଜଣାଇଛି ଯେ, ଏହି ଏୟାର୍ଡ୍ରପ୍ ସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ନିଜ ଫୋନ୍ର ଫଟୋ ଓ ଫାଇଲ୍ସ ସିଧାସଳଖ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ ପଠାଇପାରିବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସାଓମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଅତି ସହଜରେ iPhone, iPad ଏବଂ MacBook ଉପରକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
AirDrop is now available on Quick Share.— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) June 1, 2026
Fast, seamless sharing of photos and files to Apple devices.#AirDropSupport #XiaomiHyperOS3 #Xiaomi pic.twitter.com/vqJ0w0QUbp
HyperOS 3 ଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା?
ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଗଲର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସାଓମୀର ନୂଆ HyperOS 3 ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫିଚର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
Xiaomi 17T Pro: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଡେଲ୍ରେ ଏହି ଫିଚର୍ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଆଗାମୀ ମଡେଲ୍ସ: ଭବିଷ୍ୟତରେ କମ୍ପାନୀ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ଯେପରିକି Xiaomi 17, Xiaomi 17T Ultra ଏବଂ Xiaomi 17T କୁ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଭାରତୀୟ ଲଞ୍ଚିଂ: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4, 2026 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ Xiaomi 17T ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଲଞ୍ଚିଂ ସମୟରେ ଏହି ଫୋନ୍ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏୟାର୍ଡ୍ରପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ OTA ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ, ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
Google ଏବଂ Samsung ପରେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଲା ସାଓମୀ:
ଏହି ବୈଷୟିକ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାଓମୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ (Google) ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Pixel 10 ସିରିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର AirDrop ସପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଚେରୀକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଗୁଗଲ ପରେ ସାମସଙ୍ଗ (Samsung) ଏବଂ ଓପୋ (Oppo) ମଧ୍ୟ ନିଜର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ରେ ଏହି ସମାନ ଫିଚର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସାଓମୀ ତାର ନୂଆ HyperOS 3 ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବା କାରଣରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।
