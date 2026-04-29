ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଆସିଲା AI ସର୍ଚ୍ଚ ମୋଡ୍: ପ୍ରିମିୟମ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା !

ଗୁଗୁଲର ନୂତନ ଆସ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନକ ସନ୍ଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ।

AI search mode has arrived on YouTube, premium users will get special benefits!
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଆସିଲା AI ସର୍ଚ୍ଚ ମୋଡ୍: ପ୍ରିମିୟମ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ! (Image Credit: Google)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 8:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ୍ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଏହାର ଏଆଇ ସର୍ଚ୍ଚ ମୋଡ୍ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍‌ରେ "ଆସ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍" ନାମକ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଫିଚର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଗୁଗୁଲର ନୂତନ ଆସ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନକ ସନ୍ଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ।

ଏହି ନୂତନ AI ସର୍ଚ୍ଚ ମୋଡ୍ ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ କୀୱାର୍ଡ ଟାଇପ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି, "ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଲଦାଖକୁ ସର୍ବାଧିକ 15 ଦିନର ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ," ତେବେ AI ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଭିଡିଓର ଏକ ତାଲିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲମ୍ବା ଭିଡିଓ, ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଯଦି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି, "ଲଦାଖର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଫେ କଣ?" ତେବେ AI ପୂର୍ବ ଧାରଣାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ସେହି ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା ଏକ ସଂଳାପ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି Google ର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା AI ମୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଏବେ, ଏହାକୁ YouTube ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି ।

କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହି ଫିଚର କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଆକାରରେ ଆମେରିକା(USA)ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ ଭାଷାରେ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଗୁଗୁଲର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଫିଚର୍ସ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର ଓ ପ୍ଲାନିଂରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଜେନେରାଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳୁଥିବା ଭିଡିଓ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏଆଇ କେବଳ ସୂଚନା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମୀତ ନ ରହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି ଟିକେଟ୍‌ ବୁକିଂ କରିବା ତଥା ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ଏଭଳି ଫିଚର୍ସ ଆସିବା ଫଳରେ କଣ୍ଟେଟ୍‌ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଏବେ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ । Google YouTube କୁ କେବଳ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡିସ୍କଭରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି । ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରେ ।

