ପୁଣି ଚମକିଲେ ମୂଳ ଭାରତୀୟ; ଆପଲ୍ର AI ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଅମର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ
Published : December 2, 2025 at 3:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଏହାର ନୂତନ ଏଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅମର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଟେକ୍ ଅଭିଜ୍ଞ ଅମର ପୂର୍ବ ଆପଲ୍ ଏଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଜନ୍ ଗିଆନାଣ୍ଡ୍ରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଜନ୍ ନିକଟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏଆଇ ବଜାରରେ କମ୍ପାନୀର ପଛୁଆ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅମର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ, ଅମର ଆପ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରେଗ୍ ଫେଡେରିଘିଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଡେଲ୍, ମେସିନ୍-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଏଆଇ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ। ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏଆଇ ସର୍ବଦା ଆପ୍ର ଯୋଜନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି । ଅମର କ୍ରେଗ୍ଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଏଆଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଲ୍ ପାଇଁ ଆଣିବାରେ ଆମେ ଖୁସି ।"
Apple AI chief John Giannandrea is leaving the company. Amar Subramanya from Microsoft is joining to lead AI under Craig Federighi.— Mark Gurman (@markgurman) December 1, 2025
କିଏ ଅମର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ?
ଅମର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏଆଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ AIର କର୍ପୋରେଟ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଗୁଗଲ୍ରେ 16 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜେମିନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏଆଇ ଏବଂ ମେସିନ୍-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗବେଷଣାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସେହି ଗବେଷଣାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ପାଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଫାର୍ମକୁ ନୂତନ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ସୁବ୍ରମଣ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏଆଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଲ୍ର ରଣନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଅମରଙ୍କୁ କ୍ରେଗ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ଦଳରେ ସ୍ବାଗତ କରି ଏବଂ ଆପଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଏଆଇ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଆଣି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ଅମରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ବ ଦଳ ଏବଂ ଏଆଇ ଦାୟିତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କ୍ରେଗ୍ ଆମର ଏଆଇ ପ୍ରୟାସକୁ ଚଳାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିରି ଆଣିବାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ ।"
ଜନ୍ ଗିଆନାଣ୍ଡ୍ରିଆ
ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଲ୍ ଏଆଇର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଜନ୍ ଗିଆନାଣ୍ଡ୍ରିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ ସେ 2018 ମସିହାରେ ଆପଲ୍ର ୟୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଏଆଇ ବିକାଶ ଓ ML ରଣନୀତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଥିଲେ । ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟିମ୍ ଆପଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଡେଲ୍ସ, ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ୍ ନଲେଜ୍, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏଆଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ଜନ୍ ଗିଆନାଣ୍ଡ୍ରିଆଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଲ୍ର ଏଆଇ କାମକୁ ଗଢିବା ଓ ଆଧୁନିକ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ ।"
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ନେତୃତ୍ବ ବଦଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆପଲ୍କୁ ଏହାର ML ଏବଂ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଡିଭାଇସ୍ ଓ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ Googleର ଜେମିନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆପଲ୍ର ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିରି ସହିତ AIକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଆପଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ସିରିର ଲଞ୍ଚକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଛି, ଯାହାକି iOS 18 ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଥିଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ସିରିକୁ 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି iOS 26 ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ ।