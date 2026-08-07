ETV Bharat / technology

ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା AI ଚାଲୁଥିବା E3 Trion ସ୍କୁଟର, କାର୍ ଭଳି ମିଳିବ ଡାସକାମ୍ ଫିଚର୍

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇଭି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ E3 Electric ଭାରତରେ ନିଜର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର E3 Trion ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

E3 Electric, a Bengaluru-based EV startup company, has launched its new E3 Trion scooter.
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏକ EV ସ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ E3 Electric ନିଜର ଏକ ନୂଆ E3 Trion ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । (Image Credit: e3electric))
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିର ମହଙ୍ଗା ପେଟ୍ରୋଲ ଯୁଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ଭେହିକିଲ୍‌ର ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଶସ୍ତାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏକ EV ସ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ E3 Electric ନିଜର ଏକ ନୂଆ E3 Trion ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ତାହା ଫୁଣି ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି E3 Trion ସ୍କୁଟରର ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

E3 ଟ୍ରାୟନର ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓ ମୂଲ୍ୟ:

କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବଜେଟ୍ କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନୂଆ Trion ସ୍କୁଟରକୁ ସମୁଦାୟ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ C1, C1x ଏବଂ C2 ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ସବୁ ମଡେଲର ଟେକ୍ନିକାଲ୍‌ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି:

E3 Trion C1 ଭେରିଏଣ୍ଟ: ଏହି ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ) ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଏହି ସିରିଜର ଏକମାତ୍ର ମଡେଲ, ଯେଉଁଥିରେ 2.3 kWhର ରିମୁଭେବଲ୍ (ବାହାର କରିହେଉଥିବା) ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କୁଟରଟି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 108 kmର IDC ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 67 kmph ଅଟେ । ପାୱାର ପାଇଁ ଏଥିରେ 2.5 kWର PMSM ହବ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ Eco ଏବଂ Power ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍, 5-Inchର LCD ସ୍କ୍ରିନ୍, ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, 14-Inchର ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ 52 ଲିଟରର ଅଣ୍ଡର ସିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିଥାଏ । ଏହି ମଡେଲଟି 500W/750W ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଏହା 0 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ ।

E3 Trion C1x ଭେରିଏଣ୍ଟ: ଏହି ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ମଡେଲକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 1.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟରେ 3 kWhର ଏକ ଫିକ୍ସଡ୍ (Fixed) ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏହାର ମୋଟର ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ ଟର୍କ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ 67 kmph ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାର IDC ରେଞ୍ଜ୍ ବଢ଼ିଯାଇ ସର୍ବାଧିକ 165 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ 5-Inch LCD ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ 0 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ ।

E3 Trion C2 ଭେରିଏଣ୍ଟ: ଏହି ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ପ୍ରିମିୟମ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି C2, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ) ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ମଡେଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ ସମାନ 3 kWhର ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 3.5 kWର ହବ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ 145 Nmର ଦମଦାର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଇ 82 kmph ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର IDC ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ୍ 128 km ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି । 750W ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 0 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ।

ସୁପର୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI-ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ:

ଏହି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସ୍କୁଟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, E3 Trion କୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ AI-ପାୱାର୍ଡ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଲିବା ସମୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ । ଏହି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରାଇଡିଂ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଟେରୀର ହେଲ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 100 ରୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଚର୍ସର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ 'AI HealthScan' ଫିଚର୍ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍କୁଟରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଵିକ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଚେକ୍ କରି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଲର୍ଟ, ଚାର୍ଜର ଲୋକେଟର ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନର୍, କନେକ୍ଟେଡ୍ ନେଭିଗେସନ, ରିମୋଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ମନିଟରିଂ, ଜିଓ-ଫେନ୍ସିଂ, ସୁରକ୍ଷିତ ଡାସକାମ୍ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଏବଂ ଜରୁରୀ ସମୟ ପାଇଁ SOS ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ଏହି ବଜେଟ୍ ଇଭି ସ୍କୁଟରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଓଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଦାମରେ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଗେମ୍-ଚେଞ୍ଜର ସାଜିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

3.80 କୋଟିରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Range Rover SV Ultra: ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଏହାର ଦମ୍‌ଦାର ଫିଚର୍ସ

ମାତ୍ର 9.99 ଲକ୍ଷରେ Tata ଲଞ୍ଚ କଲା ସୁପର୍ ଏସୟୁଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ଲୁକ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Ather Konarc, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ 2026 Mahindra Scorpio-N: ମିଳିବ 540-Degree କ୍ୟାମେରା ଓ ସନରୁଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍‌

TAGGED:

E3 TRION TOP SPEED
OLA S1 PRO VS E3 TRION
AI ELECTRIC SCOOTER PRICE
ଇ୩ ଟ୍ରାୟନ ଇଭି ସ୍କୁଟର
E3 TRION PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.