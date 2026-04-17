Google Chromeରେ ଆସିଲା ‘AI Mode’: ଏବେ ସାଇଡ୍-ବାଇ-ସାଇଡ୍ ହେବ ବ୍ରାଉଜିଂ ,ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୟାବ୍ ବଦଳାଇବା ଝଞ୍ଜଟରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି !
ଏବେ ଯଦି କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନୂଆ ଟ୍ୟାବ ନଖୋଲି ଏକ ୱେବ୍ପେଜ ସାଇଡ୍-ବାଏ-ସାଇଡ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ ।
Published : April 17, 2026 at 8:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୁଗଲ କ୍ରୋମରେ ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ଫିଚର । ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଆସିବା ପରେ ବ୍ରାଉଜିଂ କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ଆପଣ ୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ ନିକଟରେ ଟ୍ୟାବ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ 'Ask Gemini' ବିକଳ୍ପ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ଗୁଗୁଲ ଏବେ କ୍ରୋମରେ ଏଆଇ ମୋଡ୍କୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରିସର୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୟାବ ସୁଇଚ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ।
ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କୋଣସି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିଲୁ ତେବେ ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ୟାବ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ଏବେ ବଦାଳାଇଦେଇଛି । ଏବେ ଯଦି କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନୂଆ ଟ୍ୟାବ ନଖୋଲି ଏକ ୱେବ୍ପେଜ ସାଇଡ୍-ବାଏ-ସାଇଡ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଏଆଇ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ସହିତ ଦେଖାଯିବ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୁପ ଆପଣ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ କଫି ମେକର୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 'ଲାଟେ' (Latte) ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଆଇ (AI) ମୋଡ୍ରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣାଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଇବ । ଏପରିକି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଡେଲ୍ର ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ତାହାକୁ ସଫା କରିବା କେତେ ସହଜ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବ୍ ପେଜ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ । ଲମ୍ବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଏଆଇ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
କ୍ରୋମ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍:
କ୍ରୋମ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଫିଚର୍ଟି ହେଉଛି ‘ସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ସ’ । ଏବେ ଆପଣ ଏଆଇ ମୋଡ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଥିବା ‘ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ୟୁ’ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିକଟରେ ଖୋଲିଥିବା ଟ୍ୟାବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଧାର କରି ଅଧିକ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ବା ‘ହାଇକିଂ ଟ୍ରେଲ୍ସ୍’ ବିଷୟରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଥିବା ଟ୍ୟାବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ପଚାରିପାରିବେ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସହରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେଲ୍ ରହିଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ୟାନ୍ଭାସ୍ (Canvas) ଏବଂ ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏସନ୍ (Image Creation) ଭଳି ଟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ‘ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ୟୁ’ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ । ଉଭୟ ଡେସ୍କଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗୁଗଲ୍ ଏହି ନୂଆ କ୍ରୋମ୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଚର୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଯେ, ଗୁଗଲ୍ ଏବେ କ୍ରୋମ୍କୁ କେବଳ ବ୍ରାଉଜିଂ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏହାକୁ ଏକ ‘ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ’ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛି ।