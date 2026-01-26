ଏବେ ଗୁଗୁଲ ଫଟୋରୁ ବନାଇପାରିବେ ମଜାଦାର ମିମ୍ସ
Google Photosର ନୂତନ AI ଫିଚର, Me Meme, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋରୁ କଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ମଜାଦାର ମିମ୍ ତିଆରି କରିବ । ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଦେବ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Google Photos ଆପ୍ରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର AI ଫିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ନାମ Me Meme ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଚର ଜରିଆରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଫଟୋରୁ ମିମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର ବିଷୟରେ ଗତବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ପରେ ଏହି ଫିଚରକୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ରୋଲ ଆଉଟ କରିଦେଇଛି ।
ଗୁଗଲ ସପୋର୍ଟ ପେଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଆଗାମୀ କିଛି ସମୟରେ ଏହି ଫିଚର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କିପରି ନିଜର ଫଟୋକୁ ଏକ ମଜାଦାର ମିମ୍ରେ ବଦଳାଇପାରିବେ ।
କିପରି ବନାଇବେ ମିମ୍?
|ଗୁଗୁଲ ଫଟୋରେ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ବିଶେଷତଃ ଏକ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ଫଟୋ ବାଛନ୍ତୁ ।
|ଏହା ପରେ ଆପଣ Create କିମ୍ବା Meme ବିକଳ୍ପ ବାଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ ବାଛି ପାରିବେ ।
|ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଦ୍ବାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମିମ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ।
|AI ଏହି ଫଟୋକୁ Meme ଫର୍ମାଟରେ ଫିଟ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଉପରେ ଓ ତଳେ କ୍ଲାସିକ୍ ମିମ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ଟେକ୍ସଟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ।
|ୟୁଜର ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାପସନକୁ ବଦଳାଇ ମଜାଦାର ଜୋକ୍ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବେ ।
ୟୁଜରଙ୍କ ତଥ୍ଯ ସୁରକ୍ଷିତ:
ଗୁଗଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫିଚର ପୁରାପୁରି ବିକଳ୍ପିକ ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ ୟୁଜରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗୁଗୁଲ କୌଣସି ଫଟୋକୁ ନେଇ ମିମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ । AI କେବଳ ୟୁଜରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜର ନିଜେ ଏହି ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଗୁଲ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ ।
ୟୁଜରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବଢାଇବ:
Google Photosରେ ଥିବା Create with AI, Remix, Photo to Video, Collage ଓ Smart Edit ଫିଚର୍ସକୁ Me Meme ଫିଚର ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିବ । ଏହି ଫିଚର ଖାସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଜାଦାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।
ତେବେ ୟୁଜରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରହିବେ କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଗୁଗୁଲ କିଛି କହିନାହିଁ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଫାଇଲ୍ସ ଷ୍ଟୋରେଜର ଅଂଶ ହୋଇରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।