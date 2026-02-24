ଭାରତର ନୂଆ ଏଆଇ ନିୟମ ପରେ X ଆଣୁଛି 'Made With AI'
ଅବୈଧ ଏଆଇ ଜେନେରେଟଡ଼ ଅଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଥାତ ଡ଼ିପଫେକକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ । ସରକାର କିମ୍ବା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Published : February 24, 2026 at 4:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟର୍ଫମ ଏକ୍ସ(X) ଏକ ନୂଆ ଫିଚ଼ର ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ନିଜ ଏଆଇ ପୋଷ୍ଟରେ "Made With AI" ଯୋଡ଼ିପାରିବେ । ଖବର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫିଚର ଏକ ଟୋଗଲ ରୂପରେ ମିଳିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରି କହିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଖବରଟି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡଟ୍ ରସର୍ଚର @nima_owji ନିଜର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏହି ଖବରଟି ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଆଇ ଜେନେରେଟଡ଼୍ ଓ ଡ଼ିପଫେକ୍ କଣ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇ ଏକ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତର ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରେସର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପାରିଦର୍ଶିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ୍ସ ଏହି ନୂଆ ଫିଚ଼ର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ।
BREAKING: X is working on a " made with ai" label!— Nima Owji (@nima_owji) February 22, 2026
users will soon be able to label their posts as ai-generated content!
most probably, not labeling them will go against the x rules when this feature launches! pic.twitter.com/CMXafCUjTZ
ଭାରତର ନୂତନ ନିୟମ କ’ଣ କୁହେ ?
- ଭାରତ ସରକାର 10 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା(ଇଣ୍ଟର ମିଡ଼ିଆରି ଗାଇଡ଼ ଲାଇନସ ଓ ଡ଼ିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଏଥିକସ୍ କୋଡ଼୍) ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ନିୟମ 20 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଠାରୁ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଭାରତରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେନେଟ୍ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଯୁବକ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶରେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ର୍ନିମିତ ଫେକ୍ ଇମେଜ୍, ଅଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓରୁ ମିସଇନର୍ଫମେସନ ଅର୍ଥାତ ଭୁଲ ସୂଚନା, ଡିପ୍ ଫେକ୍, ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ?
- ପ୍ଲାଟର୍ଫମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ଼ିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବୈଧ ଏଆଇ ଜେନେରେଟଡ଼ ଅଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଟ ଅର୍ଥାତ ଡ଼ିପଫେକ୍( ଶିଶୁ ଶୋଷଣ, ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଡିପଫେକ୍)କୁ ରୋକା ଯାଇପାରୁଥିବ ।
- ଯଦି SGI ଅର୍ଥାତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଆଇ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଅନୁସାରେ ବଲ୍କ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ମେଟାଡାଟା କିମ୍ବା ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଲେବଲ୍କୁ ଅପସାରିତ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
- ଏକ୍ସ, ମେଟା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଲେବଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
- AI ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଲେବଲ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ତୁରନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ।
- ସରକାର କିମ୍ବା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୂର୍ବ ନିୟମରେ 36 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଥିଲା ।
C2PA କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଭାରତ ଏହାର ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ "ପ୍ରୋଭେନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ" ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ C2PA ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । C2PA, ଅର୍ଥାତ Coalition For Content Provenance And Authenticity ଏକ ଓପନ୍ ବୈଷୟିକ ମାନକ ଯାହା Adobe, Microsoft, Google, OpenAI ଏବଂ Intel ପରି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।
ଏହା କଣ୍ଟେଟ୍ କ୍ରେଡ଼ିନସିଆଲ୍ ଅର୍ଥାତ ଏହା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ମାପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଲେବଲ୍ ପରି । ଏଥିରେ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ମେଟାଡାଟା ଥାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହିଥାଏ:
|1. କଣ୍ଟେଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା( ଅର୍ଥାତ କଣ୍ଟେଟର ଉତ୍ପତି କେଉଁଠୁ ହୋଇଛି)
|2. କଣ୍ଟେଟ୍ କେତେ ଥର ଏଡ଼ିଟ୍ କରାଯାଇଛି
3. ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ
ଦି ୱର୍ଜର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରୋଭେନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନକଲି ବିଷୟବସ୍ତୁର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଭାରତ ଏହାର ନୂତନ ନିୟମାବଳୀରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ତାହା C2PA ସହିତ ସମାନ । ଏକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଡ଼କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରେ, X ନିଜର 'Made With AI' ଟୋଗଲ୍ ବିକଶିତ କରୁଛି ।
ଏକ୍ସ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଏକ୍ସ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଟେ । ନୂତନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସେଫ୍ ହାର୍ବର (ଧାରା 79) ସୁରକ୍ଷା ହରାଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଦାୟୀ କରିବ ।
ଏକ୍ସରେ ନୂତନ Made with AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ AI ସୂଚନା ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଲେବଲିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେବଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟକୁ AI ସ୍ପାମ୍ କିମ୍ବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଆଇ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍କେତ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ YouTube ଏବଂ Instagram ପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭବିଷ୍ୟତରେ AI ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି ।