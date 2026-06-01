ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 6ଟି ନୂଆ ଦମଦାର୍ କାର୍, ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି Honda ZR-V ଓ Tata Sierra EV
Published : June 1, 2026 at 11:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଗତ ମେ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏବଂ ସଫଳ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2026 Tata Tiago ICE ଓ Tiago EV, Honda City ଫେସଲିଫ୍ଟ, MG Majestor ଏବଂ BMW M440i Convertible ଭଳି ଅନେକ ଦମଦାର୍ ଗାଡ଼ି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 2026 ମାସ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମାସରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଯେପରିକି ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍, ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ହୋଣ୍ଡା ଏବଂ ବିୱାଇଡି (BYD) ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
Mercedes-Benz S-Class ଫେସଲିଫ୍ଟ ଓ BMW X6 M60iର ଲଞ୍ଚ:
ଜୁନ୍ ମାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମେଗା ଲଞ୍ଚିଂ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 15, 2026 ତାରିଖରେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ Mercedes-Benz S-Class Facelift ସେଡାନ କାର୍କୁ ବଜାରକୁ ଅଣାଯିବ । ଏହା ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (PHEV) ସେଡାନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 3.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 22kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ମାତ୍ର 5.9 ସେକେଣ୍ଡରେ 0-100kphର ଗତି ହାସଲ କରିପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଜର୍ମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଦମଦାର୍ BMW X6 M60iକୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4.4-ଲିଟର ଟ୍ୱିନ୍-ଟର୍ବୋ V8 ମାଇଲ୍ଡ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରି-ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
ପ୍ରିମିୟମ୍ Honda ZR-V ଏବଂ Skoda Kodiaq RSର ଲଞ୍ଚ:
ହୋଣ୍ଡା କାର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିବା ତାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏସୟୁଭି Honda ZR-Vର ମୂଲ୍ୟ ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ଏହି କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିବିୟୁ (CBU) ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 2.0-ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 18-ଇଞ୍ଚର ବୃହତ ଆଲଏ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ସ୍କୋଡା (Skoda) କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଏସୟୁଭି Skoda Kodiaq RSକୁ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ଗିୟରବକ୍ସର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଚାରୋଟିଯାକ ହ୍ୱିଲ୍ସକୁ ସମାନ ପାୱାର୍ (AWD) ପଠାଇଥାଏ ।
500km+ ରେଞ୍ଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ Tata Sierra EV ଏବଂ BYD PHEVର ଟିଜର:
ସ୍ୱଦେଶୀ କାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ Tata Sierra EVକୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ କୁଲିଂ ଓ ରନିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ଏକକ ଚାର୍ଜରେ 500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଟି ଲାଇନଅପରେ ଟାଟା ହାରିଅର୍ ଇଭିର ତଳ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଭାବେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା RWD ଓ AWD ଦୁଇଟିଯାକ ବିକଳ୍ପ ସହ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଭି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ BYD ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (PHEV) ଗାଡ଼ି BYD Atto 2 କିମ୍ବା Sealion 6ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର ଜାରି କରିଛି, ଯାର ସମୁଦାୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ପାଖାପାଖି 1,092 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ।
