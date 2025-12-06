5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଳେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବାଇକ୍; ତାଲିକାରେ BMW, KTM
ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଳେ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ, କେଟିଏମ ଆଦି ସାମିଲ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 6, 2025 at 4:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୋଟରସାଇକେଲ ବଜାରକୁ ଅନେକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯଦି ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଳେ ଏକ ନୂତନ ମୋଟରସାଇକେଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତୁ । ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅନେକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ, କେଟିଏମ ଭଳି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ଅଛି ।
ଏହି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୁଜର, ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଭଳି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରହିବ । ଏହା ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାହସିକ ଯାତ୍ରା, ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଳେ ମୂଲ୍ୟର ଭାରତରେ 8ଟି ବାଇକ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।
1. BMW F 450 GS
ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ BMW F 450 GS । ଏହା ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ BMW Motorradର ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲାଇନଅପ୍ରେ ନୂତନ ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ G 310 GSର ସ୍ଥାନ ନେବ । ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ EICMA 2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ TVS Motor ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ହୋସୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
ନୂତନ BMW F 450 GSକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ 420cc ପାରାଲାଲ୍-ଟ୍ବିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା 8750 rpmରେ 48 bhp ଏବଂ 6750 rpmରେ 43 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲଚ୍ ଲେସ୍ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଇଜି ରାଇଡ୍ କ୍ଲଚ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
2. Harley-Davidson X440 T
ତାଲିକାର ଦ୍ବିତୀୟରେ ଅଛି Harley-Davidson X440 T । ହିରୋ-ହାର୍ଲେ 2023 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Harley-Davidson X440 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ କ୍ରୁଜର DNA ସହିତ ଏକ ସରଳ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି । Harley-Davidson ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ୍, X440 T ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ସମାନ ଆଧାର ଏବଂ ଡିଜାଇନ ବହନ କରିବ ।
କ୍ରୁଜରର ଟେଲ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ବାର୍-ଏଣ୍ଡ ମିରର୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ହାର୍ଲି-ଡେଭିଡସନ୍ X440 Tରେ ରାଇଡ୍-ବାଇ-ୱେୟାର ଥ୍ରୋଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍, ସ୍ବିଚ୍ଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପଛ ABS ଭଳି ନୂତନ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି ।
3. Brixton Crossfire 500 Storr
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇକ୍ ସପ୍ତାହ 2025ରେ ବ୍ରିକ୍ସଟନ୍ କ୍ରସଫାୟାର 500 ଷ୍ଟୋର୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟମ ଓଜନ ADV ସେଗମେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରବେଶକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ । ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ 486cc, ତରଳ-ଥଣ୍ଡା, ସମାନ୍ତରାଳ-ଟ୍ବିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା 8500 rpmରେ 47 bhp ଶକ୍ତି ଏବଂ 6750 rpmରେ 43 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।
ଏହି ଇଞ୍ଜିନଟି 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେବ । ଇଞ୍ଜିନଟି ଏକ ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି, KYB USD ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଫର୍କ ଏବଂ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ପ୍ରିଲୋଡ୍-ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ମନୋଶକ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏଥିରେ 19-ଇଞ୍ଚ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଏବଂ 17-ଇଞ୍ଚ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବ ତାର-ସ୍ପୋକ୍ ଚକ ରହିଛି । ବାଇକ୍ଟି ଉଭୟ ଚକରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡିସ୍କ, ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ସହିତ ଆସିଛି ।
4. KTM RC 390
ନିକଟରେ କେଟିଏମ ଏହାର 390 Dukeକୁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ LC4C ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲା । ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେୟାର୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । KTM RC 390 ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ସୁପରସ୍ପୋର୍ଟ, ଯାହା 2026ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ 390 ଡ୍ୟୁକ୍ର 399cc, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର୍, ଲିକ୍ବିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଯାହା 8000 rpmରେ 45 bhp ଶକ୍ତି ଏବଂ 6500 rpmରେ 39 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହାକୁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଟ୍ରେଲିସ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଲଗାଯିବ, ଏକ ବୋଲ୍ଟ-ଅନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସବଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍ବିଙ୍ଗଆର୍ମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ।
5. KTM RC 160
ତାଲିକାର ଶେଷରେ ଅଛି କେଟିଏମର ମୋଟରସାଇକେଲ KTM RC 160 । କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ KTM 160 Dukeକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏଥିଲାଗି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେୟାର୍ଡ ବର୍ସନକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏଥିରେ 164.2 ସିସିର ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ବିଡ୍ କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ସ୍ଲିପ୍ ଓ ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍ର 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । KTM 200 Dukeର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 18.74 ବିଏଚପି ପାୱାର ଓ 15.5 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏହାର ଦାମ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ ରଖାଯାଇପାରେ ।