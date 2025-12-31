ETV Bharat / technology

2026ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 4 ପ୍ରିମିୟମ ସେଡାନ୍‌; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

ନୂଆବର୍ଷ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ ସେଡାନ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କେଉଁ ମଡେଲ...

Hyundai Verna
Hyundai Verna (Image Credit: Hyundai Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 31, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ ସେଡାନ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଟୋମେକରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଫିଚର ରିଫ୍ରେସ୍‌ କରୁଥିବାବେଳେ ଏପଟେ 2026 ଏପରି ଏକ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ସେଡାନ୍ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲିଂ, ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

1. Hyundai Verna

ନୂଆବର୍ଷରେ Hyundai Vernaକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ-ଜୀବନ ରୂପ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲିଂ, ଏକ ଅଧିକ ସୁଗମ କ୍ୟାବିନ ଲେଆଉଟ୍ ଏବଂ Hyundaiର ନୂତନ ଛୋଟ କାରଗୁଡ଼ିକରୁ ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଫିଚର ସାମିଲ । କାରର ଭିତରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପାଇପାରିବେ ।

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ, ଫେସଲିଫ୍ଟେଡ୍ ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 1.5-ଲିଟର ଲାଇନଅପ୍‌ର ଅଧିକାଂଶ ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ 1.5 MPi ଏବଂ ଏକ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ GDi ଇଞ୍ଜିନ ପବିୂ । ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରାୟ 157.5 bhp ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏକ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ CVT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଟର୍ବୋ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ DCT ବିକଳ୍ପ ରହିବ ।

Skoda Slavia
Skoda Slavia (Image Credit: Skoda Auto India)

2. Skoda Slavia

ତାଲିକାରେ ଦ୍ବିତୀୟରେ ଅଛି ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ, ଯାହାର ଫେସଲିଫ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବାହ୍ୟ ଓ ଭିତର ଉଭୟ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ରହିବ । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଲେଭଲ୍-2 ADAS, ଲେନ୍-କିପିଂ, ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହାଇୱେ ଆସିଷ୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା । ଏହା ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆକୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର-ସହାୟତା ଆଶା ସହିତ ସମାନ କରିବ ।

Skoda Slavia
Skoda Slavia (Image Credit: Skoda Auto India)

ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ପରିଚିତ 1.0-ଲିଟର TSI (ପ୍ରାୟ 114 bhp) ଏବଂ 1.5-ଲିଟର TSI (ପ୍ରାୟ 148 bhp) ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, 1.5 TSI ହାଇୱେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟମ-ପରିସର ପୁଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଭିତର ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା କନେକ୍ଟେଡ୍‌ କାର ଫଙ୍କସନ ଏବଂ ପଛ ସିଟ୍ ଆରାମରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

3. Honda City

ହୋଣ୍ଡା କାର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଲାଇନଅପ୍‌ରେ e:HEV ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସହିତ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଚଳନ କରିସାରିଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମର ମିଳିତ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରାୟ 126 bhp, ଯାହା ଏହି ଆକାରର ସେଡାନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ବ ଚାଳନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ । 2026 ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ।

Honda City
Honda City (Image Credit: Honda Cars India)

ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଡିଜାଇନ, ଏକ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଭିତର ଭାଗ ଏବଂ କିଛି ଟ୍ରିମ୍ସରେ ଏପରି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଅପସନାଲ୍‌ ଥିଲା । ହୋଣ୍ଡା ଏହି ଦଶନ୍ଧି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟିର ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଫେସଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ରେଞ୍ଜର ମୂଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ 1.5-ଲିଟର NA ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ e:HEV ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

4. Volkswagen Virtus

ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍‌ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ୍ 'ଭର୍ଟସ୍' ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ସେଡାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ 2026ରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ରୂପ, ଉନ୍ନତ କ୍ୟାବିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ରହିବ । ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍ ଭର୍ଟସ୍ ଏବେ ବି ଦୁଇଟି ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

Volkswagen Virtus
Volkswagen Virtus (Image Credit: Volkswagen India)

ଏହା ପ୍ରାୟ 114 bhp ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା 1.0-ଲିଟର TSI ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ 147-148 bhp ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା 1.5-ଲିଟର TSI ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ସହାୟତା ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଉନ୍ନତି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା ସେହି ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ADAS ଏବଂ ବୃହତ, ଡୁଆଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ନୂଆବର୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ କାର; ତାଲିକାରେ Nissan ଓ Honda ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଡେଲ୍‌

TAGGED:

PREMIUM SEDANS TO LAUNCH IN INDIA
SEDANS TO LAUNCH IN INDIA IN 2026
ସେଡାନ ଲଞ୍ଚ 2026
ପ୍ରିମିୟମ ସେଡାନ 2026
UPCOMING SEDANS IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.