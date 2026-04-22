KTM ର ବଡ଼ ଧମାକା: କମ୍ ଦାମରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 390 Duke ଏବଂ 390 Adventure ର 350cc ଭାରିଏଣ୍ଟ୍
Published : April 22, 2026 at 8:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ KTM ଏକ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ 390 ଡ୍ୟୁକ୍ ଏବଂ 390 ଆଡଭେଞ୍ଚର ସିରିଜରେ ନୂତନ 350ସିସି ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କେଟିଏମ୍ ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ଓ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ନିକଟରେ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ୍ (Triumph) ନିଜର 400 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବା ପରେ କେଟିଏମ୍ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ୍ ଭଳି ପୁରୁଣା ମଡେଲକୁ ବନ୍ଦ ନକରି, କେଟିଏମ୍ ନିଜର 399ସିସି ମଡେଲ ସହିତ ଏହି ନୂଆ 350ସିସି ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଜାରି ରଖିବ ।
KTM 390 ଡ୍ୟୁକ୍ ଓ 390 ଆଡଭେଞ୍ଚର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଏହି ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 349.32 ସିସିର ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା 8,600 rpm ରେ 40.93 bhp ଶକ୍ତି ଏବଂ 7000 rpmରେ 33.5 Nmର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା 399 ସିସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ 4.43 bhp ଏବଂ ଟର୍କ 5.5 Nm ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଶକ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଥା— ହୁଇଲବେସ୍ , ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଟିଏଫଟି କନସୋଲ୍ ଏବଂ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭୂତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ବାଇକ୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
କେଟିଏମ୍ (KTM) କମ୍ପାନୀ ନିଜର 399ସିସି ଏବଂ 350ସିସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା 399cc ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃନାମିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 390 ଡ୍ୟୁକ୍କୁ ଏବେ 390 ଡ୍ୟୁକ୍ R ନାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏବଂ 390 ଆଡଭେଞ୍ଚରର ନାମ ସହିତ 'S' ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଏହାକୁ 390 ଆଡଭେଞ୍ଚର S କୁହାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ନୂତନ ଭାବେ ଆସିଥିବା 350ସିସି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ନାମ 390 Duke ଏବଂ 390 ଆଡଭେଞ୍ଚର ବଜାୟ ରଖିବେ।
ବାଇକ୍ ମୂଲ୍ୟ:
ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, 350ସିସି KTM 390 ଡ୍ୟୁକ୍ର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 2.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି 390 ଡ୍ୟୁକ୍ R ତୁଳନାରେ 62,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଅଟେ । ସେହିଭଳି, 350ସିସି 390 ଆଡଭେଞ୍ଚରର ମୂଲ୍ୟ 2.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ 390 ଆଡଭେଞ୍ଚର X ଭାରିଏଣ୍ଟ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 62,000 ଟଙ୍କା କମ୍ । ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଥିବା ଆଡଭେଞ୍ଚର S ଏବଂ R ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସହ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତ 399ସିସି ଭାରିଏଣ୍ଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବା ଜାରି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 350ସିସି ମଡେଲ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପରଫରମାନ୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ 399ସିସି ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ବାଛିପାରିବେ ।