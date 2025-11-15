ଗାଁରୁ ନାସା; ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 25ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଗାଁରୁ ବାହରକୁ ପାଦ କାଢିଛନ୍ତି । ଆଉ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 15, 2025 at 3:49 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଗାଁରୁ ସିଧା ନାସା । ଯେଉଁଠି କୁନି କୁନି ପିଲା କେବଳ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, କେବେ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢିନଥିଲେ, ଆଜି ସାତ ଦରିଆ ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶ । ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌତୁହଳତା ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍କୁଲର 25 ଜଣ ପିଲା ଶନିବାର ସକାଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (NASA) ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା (USA) ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।
ପୁଣେର ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣେ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପୁଲକୁଣ୍ଡୱାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଗଜାନନ ପାଟିଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବଡିଭୋର ବିମାନରେ ଚଢ଼ି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ । ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବର ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାସା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଆନ୍ତଃ-ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (IUCA) ଏକ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତା’ପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 4ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ 2 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ନାସା ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦାପୁର ତହସିଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଉମର ଶେଖ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ NASA ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଆମ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ, ଆମର IUCAAରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଆମେ NASA ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି କାରଣ ଏହା ମୋତେ ସେଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କଠାରୁ ନାସା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ Google ଏବଂ Meta କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବୁ । ଏହା ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିପାରିବି ।"
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାସ୍କର ଟାୱାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କେବେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା (ପୁଣେ) ବାହାରକୁ ଯାଇନାହୁଁ, ବିଦେଶ ଯିବା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ । ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଧା ନାସାରେ ପାଦ ଦେବୁ । ଏହା ଏକ ମହାନ ଅନୁଭବ। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗଜାନନ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ପୁଣେ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ NASA ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପୁଲକୁଣ୍ଡୱାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ । ପ୍ରକୃତରେ, ISRO ଏହି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରୁ 25 ଜଣ ଛାତ୍ର ନାସା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ NASA ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପୁଲକୁଣ୍ଡୱାର କହିଛନ୍ତି ।