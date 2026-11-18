ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ 2027 Triumph Street Triple 798 RS, ଦାମ୍ ରହିଛି 14.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଟ୍ରାୟମ୍ଫ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିଜର ଭାରତୀୟ ୱେବସାଇଟରେ 2027 Triumph Street Triple 798 RS କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 14.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : November 18, 2026 at 3:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ (Triumph Motorcycle) ନିକଟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ନିଜର 2027 ଟ୍ରାୟମ୍ଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ 798 ଆରଏସ୍ (2027 Triumph Street Triple 798 RS) ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଭାରତୀୟ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହି ବାଇକର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମ୍ 14.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
ଏଥିରେ 765cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳରେ ନୂଆ 798cc ଟ୍ରିପଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଡିଜାଇନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ସିଗ୍ନେଚର୍ 'ବଗ୍-ଆଇ' ହେଡଲାଇଟ୍ସ ବଦଳରେ ପେରିମିଟର ଏଲଇଡି ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମଝିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିମ୍ ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରେ ବୋନେଭିଲ୍ T4 ଏବଂ ଅପଡେଟେଡ୍ ଟାଇଗର 900 ଓ 1200 ମଡେଲ୍ ସହ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଇଞ୍ଜିନ୍, ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ସସପେନସନ୍:
ନୂଆ 798cc ଇଞ୍ଜିନ୍ 11,500rpm ରେ 135hp ପାୱାର ଏବଂ 9,250rpm ରେ 86Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲର 130hp ଏବଂ 80Nm ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ । ଏଥିରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଅଟୋ-ବ୍ଲିପର ଏବଂ ବାଇଡାଇରେକସନାଲ୍ କ୍ୱିକସିଫ୍ଟର ମିଳିବ । ମୋଟୋ2 ବାଇକରୁ ପ୍ରେରିତ ନୂଆ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପେରିମିଟର ଫ୍ରେମ୍ ଓ ସ୍ୱିଙ୍ଗଆର୍ମ ସହ ଏହାର ରେକ୍ 23.1 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟ୍ରେଲ୍ 92.5 mm ରଖାଯାଇଛି । 836 mm ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 15 ଲିଟର ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ସହ ଏହାର ମୋଟ ଓଜନ 183 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯାହା 765 RS ତୁଳନାରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ହାଲୁକା ଅଟେ । ସସପେନସନ୍ ପାଇଁ ଆଗରେ 41mm ଶୋୱା USD ଫୋର୍କ ଓ ପଛରେ ଓଲିନ୍ସ STX46 ଶକ୍, ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଆଗରେ 310mm ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ସହ ବ୍ରେମ୍ବୋ କାଲିପର୍ସ ଓ ପଛରେ 220mm ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ 17-ଇଞ୍ଚ ହ୍ୱିଲରେ ପିରେଲି ସୁପରକୋର୍ସା SP V3 ଟାୟାର ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଓ ବଜାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା:
ଏହି ବାଇକରେ 7-ଇଞ୍ଚର ଟିଏଫଟି (TFT) ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ୱାୟାରଲେସ୍ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏଥିରେ ଇକୋ, ରୋଡ୍, ରେନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ 2ଟି କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ମୋଡ୍ ସହ ମୋଟ 7ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍, କର୍ଣ୍ଣରିଂ ଏବିଏସ୍, ଟ୍ରାକସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ହ୍ୱିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଲଞ୍ଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ 765 RS ତୁଳନାରେ ଏହା 1.2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ 13.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡୁକାଟି ମନ୍ଷ୍ଟର V2 ଏବଂ 12.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାୱାସାକି Z1100 ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ 2027 ରେ ଏହା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡିଲରସିପରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ ।