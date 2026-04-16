926 କିମି ରେଞ୍ଜ, ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2027 Mercedes EQS

ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସେଡାନ୍‌ 350 kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ ଯାହା ଫଳରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍‌ ଚାର୍ଜରେ 320km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ମିଳିପାରିବ ।

2027 Mercedes-Benz EQS Facelift Revealed
2027 ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟ (Image Credit: Mercedes-Benz)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 4:39 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଲଗ୍‌ଜୁରୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ (Mercedes-Benz) ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ୍ 'EQS'ର ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଏହି କାର୍‌ଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ କାର୍‌ର ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଠି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଚର୍ଚ୍ଚା କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ରେଞ୍ଜ ବା ମାଇଲେଜ୍‌ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍‌ର ରେଞ୍ଜ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ଇଭିର WLTP ରେଞ୍ଜ 926 KM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହି ମଡେଲ୍‌ରେ ଉନ୍ନତ ରେଞ୍ଜ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏକ ନୂତନ 800V ଚାର୍ଜିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିକଳ୍ପ, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ୟାବିନ ଟେକ୍‌ନଲୋଜିର ବବ୍ୟହାର କରାଯାଇଛି ।

2027 Mercedes-Benz Debuts the Rear Profile of the EQS Facelift
2027 ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି (Image Credit: Mercedes-Benz)

ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍:

ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ 800V ଟେକ୍‌ନଲୋଜି ଓ 122kWh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍‌କୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦିଓ ମର୍ସଡିଜ ବେଞ୍ଜ ପାଇଁ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେବେବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନଥିଲା ତେବେ ଏହାର 400V ଟେକ୍‌ନଲୋଜି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଟେସଲା ମଡେଲ S ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଣା ହୋଇସାରିଛି ।

ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସେଡାନ୍‌ 350 kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ ଯାହା ଫଳରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍‌ ଚାର୍ଜରେ 320km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ମିଳିପାରିବ । ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏହାର ପଛ ଆକ୍ସେଲ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଟୁ-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର ବକ୍ସ, ଯାହା କମ୍‌ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଏକ୍ସିଲେସନ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଉଭୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । ଏହାଛଡା କାର୍‌ରେ ଥିବା ରିଜେନେରିଟିଭ୍‌ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ବଢାଇଦିଆଯାଇ 385 kW କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରେକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍:

ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଟିରିୟର ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହାର କ୍ୟାବିନରେ ପୂର୍ବଭଳି 56-ଇଞ୍ଚର ବିଶାଳ 'MBUX ହାଇପରସ୍କ୍ରିନ୍' ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ । ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ବସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 'ରିୟର କମ୍ଫର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ଲସ୍'ର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଟ୍‌କୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢଳେଇ ହେବା ସହ ନେକ୍-ହିଟିଂ ଏବଂ ସୋଲ୍ଡର-ହିଟିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ଉନ୍ନତ ମାନର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ନୂଆ ମଲ୍ଟି-କଲର୍ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଗାଡ଼ି ଭିତରର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।

2027 Mercedes-Benz Debuts the Interior of the EQS Facelift
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ (Image Credit: Mercedes-Benz)

ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ଏକ୍ସଟ୍‌ରିୟର ଡିଜାଇନ୍:

ନୂତନ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ଏକ୍ସଟିରିୟରରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ ନୂଆ 'ଗ୍ରୀଲ୍' ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶିଂ ସହ ଭୂସମାନ୍ତର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏସ୍-କ୍ଲାସ୍ ଭଳି ଏକ ରାଜକୀୟ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ବନେଟ୍ ଉପରେ ମର୍ସିଡିଜ୍‌ର ଆଇକନିକ୍ 'ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍' ଲୋଗୋର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ୍‌କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ପରିଚୟ ଦେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଏହାର ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

2027 Mercedes-Benz EQS Facelift: Side Profile Debut
2027 ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟ: ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ (Image Credit: Mercedes-Benz)

