926 କିମି ରେଞ୍ଜ, ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2027 Mercedes EQS
Published : April 16, 2026 at 4:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ (Mercedes-Benz) ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ୍ 'EQS'ର ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଏହି କାର୍ଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ କାର୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଠି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଚର୍ଚ୍ଚା କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ରେଞ୍ଜ ବା ମାଇଲେଜ୍ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ର ରେଞ୍ଜ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଭିର WLTP ରେଞ୍ଜ 926 KM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ମଡେଲ୍ରେ ଉନ୍ନତ ରେଞ୍ଜ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏକ ନୂତନ 800V ଚାର୍ଜିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିକଳ୍ପ, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ୟାବିନ ଟେକ୍ନଲୋଜିର ବବ୍ୟହାର କରାଯାଇଛି ।
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ 800V ଟେକ୍ନଲୋଜି ଓ 122kWh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍କୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦିଓ ମର୍ସଡିଜ ବେଞ୍ଜ ପାଇଁ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେବେବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନଥିଲା ତେବେ ଏହାର 400V ଟେକ୍ନଲୋଜି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଟେସଲା ମଡେଲ S ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଣା ହୋଇସାରିଛି ।
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ୍ 350 kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ ଯାହା ଫଳରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜରେ 320km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ମିଳିପାରିବ । ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏହାର ପଛ ଆକ୍ସେଲ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଟୁ-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର ବକ୍ସ, ଯାହା କମ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଏକ୍ସିଲେସନ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଉଭୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । ଏହାଛଡା କାର୍ରେ ଥିବା ରିଜେନେରିଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ବଢାଇଦିଆଯାଇ 385 kW କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରେକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍:
ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଟିରିୟର ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହାର କ୍ୟାବିନରେ ପୂର୍ବଭଳି 56-ଇଞ୍ଚର ବିଶାଳ 'MBUX ହାଇପରସ୍କ୍ରିନ୍' ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ । ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 'ରିୟର କମ୍ଫର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ଲସ୍'ର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଟ୍କୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢଳେଇ ହେବା ସହ ନେକ୍-ହିଟିଂ ଏବଂ ସୋଲ୍ଡର-ହିଟିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ଉନ୍ନତ ମାନର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ନୂଆ ମଲ୍ଟି-କଲର୍ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଗାଡ଼ି ଭିତରର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ଏକ୍ସଟ୍ରିୟର ଡିଜାଇନ୍:
ନୂତନ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ EQS ଫେସଲିଫ୍ଟର ଏକ୍ସଟିରିୟରରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ ନୂଆ 'ଗ୍ରୀଲ୍' ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶିଂ ସହ ଭୂସମାନ୍ତର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏସ୍-କ୍ଲାସ୍ ଭଳି ଏକ ରାଜକୀୟ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ବନେଟ୍ ଉପରେ ମର୍ସିଡିଜ୍ର ଆଇକନିକ୍ 'ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍' ଲୋଗୋର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ପରିଚୟ ଦେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଏହାର ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।