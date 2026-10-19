ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2027 Kawasaki Z1100 ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍
ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2027 Kawasaki Z1100 ସୁପର-ନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 12.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
Published : October 19, 2026 at 5:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁପର-ନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ରାଇଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । Kawasaki India ଘରୋଇ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ନୂଆ 2027 Kawasaki Z1100 ବାଇକ୍ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ 12.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଦେଶସାରା ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଶୋରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଠାରୁ ହିଁ ଏହି ବାଇକ୍ର ବୁକିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକାସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଇନ୍-ଲାଇନ୍ ଫୋର୍-ସିଲିଣ୍ଡର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁନିଂ:
ମେକାନିକାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ 2027 ମଡେଲ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବପରି ରହିଛି । ଏହି ସୁପର-ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍ରେ 1099ccର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନ୍-ଲାଇନ୍ ଫୋର୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ 136hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 113Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ସେମ୍ ଇଞ୍ଜିନ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରର Kawasaki Versys 1100ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜିନର ଟ୍ୟୁନିଂ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା 135hp ପାୱାର ଓ 112Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଚ୍ୟାସି ଏବଂ Brembo ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ:
ବାଇକ୍ର ହାର୍ଡୱେର ସେକ୍ସନକୁ ଅତି ମଜଭୁତ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଚ୍ୟାସି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସହିତ ସସପେନସନ ପାଇଁ ଆଗରେ 120mm ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥିବା 41mmର USD ଫର୍କ ଏବଂ ପଛରେ 136mm ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍-ଲିଙ୍କେଜ୍ ମୋନୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଏହାର USD ଫର୍କରେ କମ୍ପ୍ରେସନ ଓ ରିବାଉଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟେବିଲିଟି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୋନୋଶକ୍ରେ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଓ ରିବାଉଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟେବିଲିଟି ସୁବିଧା ରହିଛି ବ୍ରେକିଂ ହାର୍ଡୱେରରେ ଆଗରେ କାୱାସାକି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ Bremboର ଦୁଇଟି 310mm ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ପଛରେ 260mmର ସିଙ୍ଗଲ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ମିଳୁଛି । ଗାଡ଼ିର ମୋଟ ଓଜନ 220 kg ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ 17 ଲିଟରର ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଆଧୁନିକ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ରାଇଡର୍ ଏଡ୍ସ ଫିଚର୍ସ:
ନୂଆ Kawasaki Z1100ରେ ରାଇଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଇଲେଟ୍ରୋମିକ୍ ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ 5-ଇଞ୍ଚର ପ୍ରିମିୟମ୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗିୟର ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ବାୟ୍-ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ କ୍ୱିକ୍ ସିଫ୍ଟର୍ (Quickshifter), 3ଟି ଲେଭଲ୍ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣରିଂ-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ, ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ପାଇଁ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମାମଲାରେ ଏହି ବାଇକ୍ ସିଧାସଳଖ Honda CB1000 Hornet SPକୁ ଟକ୍କର ଦେବ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ 13.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀର ତଳ ଭେରିଏଣ୍ଟ Kawasaki Z900 ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।