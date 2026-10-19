ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2027 Kawasaki Z1100 ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍‌

ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2027 Kawasaki Z1100 ସୁପର-ନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 12.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

2027 KAWASAKI Z1100 KAWASAKI INDIA 2027 KAWASAKI Z1100 PRICE NEW KAWASAKI BIKE କାୱାସାକି ସୁପର ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍
ଦେଶସାରା ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଶୋରୁମ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଠାରୁ ହିଁ ଏହି ବାଇକ୍‌ର ବୁକିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକାସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । (ଫଟୋ: Kawasaki India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 19, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁପର-ନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ରାଇଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । Kawasaki India ଘରୋଇ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ନିଜର ନୂଆ 2027 Kawasaki Z1100 ବାଇକ୍ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌ର ପ୍ରାଇସ୍ 12.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଦେଶସାରା ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଶୋରୁମ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଠାରୁ ହିଁ ଏହି ବାଇକ୍‌ର ବୁକିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକାସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଇନ୍-ଲାଇନ୍ ଫୋର୍-ସିଲିଣ୍ଡର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁନିଂ:

2027 KAWASAKI Z1100 KAWASAKI INDIA 2027 KAWASAKI Z1100 PRICE NEW KAWASAKI BIKE କାୱାସାକି ସୁପର ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍
2027 Kawasaki Z1100 (ଫଟୋ: Kawasaki India)

ମେକାନିକାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ 2027 ମଡେଲ୍‌ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବପରି ରହିଛି । ଏହି ସୁପର-ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍‌ରେ 1099ccର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନ୍-ଲାଇନ୍ ଫୋର୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ 136hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 113Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ସେମ୍ ଇଞ୍ଜିନ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରର Kawasaki Versys 1100ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜିନର ଟ୍ୟୁନିଂ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା 135hp ପାୱାର ଓ 112Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଆସିଲା Honda Rebel 300 ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଚ୍ୟାସି ଏବଂ Brembo ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ:

2027 KAWASAKI Z1100 KAWASAKI INDIA 2027 KAWASAKI Z1100 PRICE NEW KAWASAKI BIKE କାୱାସାକି ସୁପର ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍
2027 Kawasaki Z1100 (ଫଟୋ: Kawasaki India)

ବାଇକ୍‌ର ହାର୍ଡୱେର ସେକ୍ସନକୁ ଅତି ମଜଭୁତ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଚ୍ୟାସି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସହିତ ସସପେନସନ ପାଇଁ ଆଗରେ 120mm ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥିବା 41mmର USD ଫର୍କ ଏବଂ ପଛରେ 136mm ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍-ଲିଙ୍କେଜ୍ ମୋନୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଏହାର USD ଫର୍କରେ କମ୍ପ୍ରେସନ ଓ ରିବାଉଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟେବିଲିଟି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୋନୋଶକ୍‌ରେ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଓ ରିବାଉଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟେବିଲିଟି ସୁବିଧା ରହିଛି ବ୍ରେକିଂ ହାର୍ଡୱେରରେ ଆଗରେ କାୱାସାକି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ Bremboର ଦୁଇଟି 310mm ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ପଛରେ 260mmର ସିଙ୍ଗଲ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ମିଳୁଛି । ଗାଡ଼ିର ମୋଟ ଓଜନ 220 kg ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ 17 ଲିଟରର ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ନୂଆ Kawasaki Z300, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦାମ୍‌

ଆଧୁନିକ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ରାଇଡର୍ ଏଡ୍ସ ଫିଚର୍ସ:

2027 KAWASAKI Z1100 KAWASAKI INDIA 2027 KAWASAKI Z1100 PRICE NEW KAWASAKI BIKE କାୱାସାକି ସୁପର ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍
2027 Kawasaki Z1100 (ଫଟୋ: Kawasaki India)

ନୂଆ Kawasaki Z1100ରେ ରାଇଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଇଲେଟ୍ରୋମିକ୍‌ ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ 5-ଇଞ୍ଚର ପ୍ରିମିୟମ୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗିୟର ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ବାୟ୍-ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ କ୍ୱିକ୍ ସିଫ୍ଟର୍ (Quickshifter), 3ଟି ଲେଭଲ୍ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣରିଂ-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ, ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ପାଇଁ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମାମଲାରେ ଏହି ବାଇକ୍ ସିଧାସଳଖ Honda CB1000 Hornet SPକୁ ଟକ୍କର ଦେବ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ 13.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀର ତଳ ଭେରିଏଣ୍ଟ Kawasaki Z900 ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

2027 KAWASAKI Z1100 KAWASAKI INDIA 2027 KAWASAKI Z1100 PRICE NEW KAWASAKI BIKE କାୱାସାକି ସୁପର ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍
କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ 2027 Kawasaki Z1100 ସୁପର-ନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 12.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । (ଫଟୋ: Kawasaki India)
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ବଜେଟ୍‌ ଫୋନ Galaxy F70 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

KAWASAKI INDIA
2027 KAWASAKI Z1100 PRICE
NEW KAWASAKI BIKE
କାୱାସାକି ସୁପର ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍
2027 KAWASAKI Z1100

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.