ବିଶ୍ବରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2027 କାୱାସାକି KLE650, ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିବ ଜାଣନ୍ତୁ
2027 KAWASAKI KLE650: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କାୱାସାକିର ନୂତନ ୨୦୨୭ KLE650 ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୭ରୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Published : October 30, 2026 at 9:49 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାୱାସାକି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ନିଜ ନୂତନ ବାଇକ ୨୦୨୭ KLE650 ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ୟୁକେରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାୱାସାକି ନୂତନ ବାଇକ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଏହାର ପୂର୍ବ KLE500 ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ଏହା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଦାମ୍ ଓ ଭାରିଏଣ୍ଟ:
ନୂତନ ୨୦୨୭ KLE650 ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ 2ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଡେଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଅଧିକ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ଯୁକ୍ତ SE ଭାରିଆଣ୍ଟ ହେବ । ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅଣରାସ୍ତା (off-road) ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି 2ଟି ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।
ୟୁକେ (UK)ରେ କାୱାସାକିର ଦାମ୍:
- ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାୱାସାକି KLE650କ ମୂଲ୍ୟ £7,499
- SE ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ £8,899 ରଖାଯାଇଛି
ଏହି ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟର ବିକ୍ରି ଆସନ୍ତାବର୍ଷ 2027 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ପରର୍ଫମାନ୍ସ:
ନୂତନ ୨୦୨୭ KLE650 କାୱାସାକି ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ 649cc ଲିକ୍ବିଡ୍ କୁଲ୍ଡ ପାରାଲାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ମଡେଲ୍ ବହୁ ସମୟ ଧରି କାୱାସାକି ରେଞ୍ଜର ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ନୂତନ ବାଇକରେ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଭାଲ୍ଭ୍ (electronic throttle valve) ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ଇନ୍ଟେକ୍ ଓ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (intake and exhaust system) ସହିତ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ।
କାୱାସାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ବାଇକ୍ର ପାୱାର୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ତେବେ, କାୱାସାକି ୟୁଏସ୍ଏ (Kawasaki USA) ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ୮,୬୦୦ ଆରପିଏମ୍ (rpm) ରେ ୬୯.୦୪ ବିଏଚ୍ପି (bhp) ଶକ୍ତି ଏବଂ ୭,୫୦୦ ଆରପିଏମ୍ (rpm) ରେ ୬୪ ଏନ୍ଏମ୍ (Nm) ଟର୍କ (torque) ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ।
ଚେସିସ୍ ଓ ସସ୍ପେନସନ୍:
ଇଞ୍ଜିନଟି ପୂର୍ବ ମଡେଲ (KLE500) ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ଟ୍ରେଲିସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ରହିଛି । ଆଗ ଭାଗରେ, ବାଇକ 210mm ଯାତ୍ରା ସହିତ ଏକ 43mm ଅପ୍-ଡାଉନ୍ ଫର୍କ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ପଛ ଭାଗରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଏବଂ 195mm ଯାତ୍ରା ସହିତ ଏକ ୟୁନି-ଟ୍ରାକ୍ ମନୋଶକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା KLE650କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ବାଇକ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ 300mm ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ପଛ ଭାଗରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ 230mm ବ୍ରେକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ପୋକସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସାମ୍ନା ଭାଗରେ 21 ଇଞ୍ଚ ଓ 17 ଇଞ୍ଚ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ପୋକସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ବାଇକ୍ରେ ଡନଲପ୍ ଟ୍ରେଲମାକ୍ସ ମିକ୍ସଟୁର୍ ଟାୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ:
୨୦୨୭ KLE650 କାୱାସାକି ଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଆକାରର ବଡ଼ି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାନେଲ୍ ପୂର୍ବ ଭାରିଏଣ୍ଟ KLE500 ତୁ୍ଳନାରେ ବଡ଼ ରହିଛି । ନୂତନ ବାଇକର 2ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଏହି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ...
- KTRC ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍
- ହ୍ୟାଣ୍ଡଗାର୍ଡ
- ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍
- ବିରାଟ ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍
SE ଭାରିଏଣ୍ଟର ଫିଚର୍ସ:
- SE ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ନୂତନ ଫିଚର୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି
- bi-directional କ୍ୱିକ୍ଶିଫ୍ଟର୍
- ଏକ TFT ଡିସ୍ପ୍ଲେ
- USB-C ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ
- ଟୁର୍ରେ ଯିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଏହି ଫିଚର୍ସ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ
ଭାରତରେ କେବେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ?
ନୂତନ ୨୦୨୭ KLE650 କାୱାସାକିଆଡଭେଞ୍ଚର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ର ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କାୱାସାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ KLE500 ମଡେଲକୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କାୱାସାକି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।