ETV Bharat / technology

TFT ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା 2026 Yamaha RayZR, Fascino କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କଲର୍‌; ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମ୍‌

ୟାମାହା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 125cc ସ୍କୁଟର ରେଞ୍ଜ 2026 Yamaha Fascino 125 ଏବଂ RayZR Street Rally କୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

2026 Yamaha RayZR, Fascino enter the market with TFT displays.
TFT ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା 2026 Yamaha RayZR, Fascino । (Image Credit: Yamaha Motorcycle & Scooter India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ୟାମାହା ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ (Yamaha Motorcycle & Scooter India) ଆସନ୍ତା 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ 125cc ସ୍କୁଟର ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ବଡ଼ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସିରିଜ୍‌ରେ 2026 Yamaha Fascino 125 ଏବଂ 2026 RayZR Street Rally ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ 2026 Yamaha Fascino 125ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 78,980 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2026 RayZR Street Rallyର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 93,930 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ।

TFT ଡିସପ୍ଲେରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ୟାମାହା ଏହି ବର୍ଷ ନିଜର ସ୍ପୋର୍ଟି ସ୍କୁଟର RayZR Street Rallyର ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ରାଇଡ଼ରମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍‌ର TFT ଡି଼ସପ୍ଲେ ଯୋଡା଼ ଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସେଟଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ସହଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିସଗନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଖୋଜିବା ପାଇଁ 'ଆନସର ବ୍ୟାକ୍' (Answer Back) ଭଳି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିଚର୍ସର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, 2026 Yamaha Fascino S ମଡେଲରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ସମାନ ଟିଏଫ୍‌ଟି (TFT) ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଏବଂ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ କମ୍ପାନୀ ବଜାୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଷ୍ଟାଇଲିଂକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍କୁଟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଟର ଜେନେରେଟର (SMG) ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଜେନେରେଟର (ISG) । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗାଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନକରି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ରେ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଷ୍ଟପ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ପାୱାର ଆସିଷ୍ଟ (Power Assist) ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥାଏ ।

ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା:

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ୟାମାହା ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରେକିଂ ଅପ୍ସନ ଏବଂ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ଭେରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକନୂଆ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକମୂଲ୍ୟ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)
RayZR Street Rally (TFT)ମ୍ୟାଟ୍ ଟାଇଟାନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
RayZR Street Rally (LCD)ଆଇସ୍ ଫ୍ଲୁଓ ଭର୍ମିଲିଅନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍‌93,930 ଟଙ୍କା
RayZR (ଡିସ୍କ)ମେଟାଲିକ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଆଇସ୍ ଫ୍ଲୁଓ ୱର୍ମିଲିଅନ୍87,680 ଟଙ୍କା
RayZR (ଡ୍ରମ୍ସ)ମେଟାଲିକ୍ ବ୍ଲାକ୍79,880 ଟଙ୍କା
Fascino Sମେଟାଲିକ୍ ଓରାଙ୍ଗିସ୍ ଗ୍ରେ – SPL99,030 ଟଙ୍କା
Fascino (ଡିସ୍କ)ମେଟାଲିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍, କୁଲ୍ ବ୍ଲୁ ମେଟାଲିକ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍91,070 ଟଙ୍କା
Fascino (ଡ୍ରମ୍ସ)ୟେଲୋ କକ୍‌ଟେଲ୍78,980 ଟଙ୍କା

ନୂଆ କଲର୍ ଅପ୍ସନ:

ଗାଡ଼ିରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଆଣିଛି । ନୂତନ RayZR Street Rally TFT ମଡେଲ୍ ଏବେ ମ୍ୟାଟ୍ ଟାଇଟନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ । ଏହାର LCD ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଇସ୍ ଫ୍ଲୁଓ ୱର୍ମିଲିଅନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍‌ରେ କିଣିପାରିବେ । ସେହିପରି ରେଗୁଲାର୍ RayZRର ଡିସ୍କ ମଡେଲ ମେଟାଲିକ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଆଇସ୍ ଫ୍ଲୁଓ ୱର୍ମିଲିଅନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଡ୍ରମ ମଡେଲ କେବଳ ମେଟାଲିକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଅନ୍ୟପଟେ, 2026 Yamaha Fascino S ମଡେଲକୁ ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ 'ମେଟାଲିକ୍ ଅରେଞ୍ଜିସ୍ ଗ୍ରେ' (Metallic Orangeish Grey) ଶେଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସାଧାରଣ ଡିସ୍କ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମେଟାଲିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍, କୁଲ୍ ବ୍ଲୁ ମେଟାଲିକ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଡ୍ରମ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ୟେଲୋ କକ୍‌ଟେଲ୍ (Yellow Cocktail) ଫିନିଶିଂ ସହିତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମହାକାଶରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅନିଲ: ISS ବାହାରେ ସ୍ପେସୱାକ୍, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ

Tecno ଆଣିଲା Pova 8 Pro 5G: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌, ଲଞ୍ଚ୍‌ ଅଫର୍‌ ଓ ଦାମ୍‌

TAGGED:

2026 YAMAHA RAYZR 125 PRICE
YAMAHA FASCINO 125 NEW COLORS
ୟାମାହା ସ୍କୁଟର
YAMAHA SCOOTER TFT DISPLAY
2026 YAMAHA RAYZR 125

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.