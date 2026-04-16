2026 Yamaha Fascino 125: ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିଲା ଦମଦାର ସ୍କୁଟର
Published : April 16, 2026 at 6:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Yamaha Motorcycle & Scooter India ନିଜ Yamaha Fascino 125କୁ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍କୁଟରକୁ 76,500 ଟଙ୍କା(ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ) ପାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ସ୍କୁଟରଟି ମଲ୍ଟି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ 2026 ମଡେଲ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
2026 Yamaha Fascino 125ରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ୟାମାହା ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟର 'ଫାସିନୋ 125' କୁ 2026 ମସିହା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ପଛ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 'ଟେଲ୍ ସେକ୍ସନ୍'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏକାଠି ରହୁଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ସ୍କୁଟରର ଲମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଲମ୍ବ 1920 ମିଲିମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା କମି 1780 ମିଲିମିଟର ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କମ୍ପାକ୍ଟ କରିଛି ।
2026 Yamaha Fascino 125ର ଫିଚର୍ସ:
ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଲର୍ TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 'ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ' ନେଭିଗେସନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଇଡ୍-ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ କଟ୍-ଅଫ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସସପେନସନ ରହିଛି । ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ତଳେ 21 ଲିଟରର ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ୟାମାହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଟର ଜେନେରେଟର (SMG) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହା ଭଲ ପିକଅପ୍ ସହ ଉତ୍ତମ ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଏହା ଛଡା ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେପରିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯାହା ବିନା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଷ୍ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (Stop & Start System) ଏବଂ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆନସର ବ୍ୟାକ୍ (Answer Back) ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ସେହି ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱସନୀୟ 125 ସିସିର ଏୟାର-କୁଲଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 8 bhp ର ଶକ୍ତି ଏବଂ 10.3 Nm ର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଭଲ ରାଇଡିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନକୁ CVT ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ୟାମାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ SMG (Smart Motor Generator) ସିଷ୍ଟମ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ବେଳେ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସିଲେରେସନ ସମୟରେ ହାଲୁକା 'ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆସିଷ୍ଟ' ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଥାଏ ।
2026 Yamaha Fascino 125ର ମୂଲ୍ୟ:
ୟାମାହା କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂତନ 2026 ଫାସିନୋ ମଡେଲକୁ ମୋଟ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ Drum, Disc ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ ବା ଦାମୀ ଭେରିଏଣ୍ଟ 'S' ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବାଛିପାରିବେ । ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 900 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ଅନୁଯାୟୀ:
- ଏହାର ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ Drum ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 75,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
- ମଧ୍ୟମ ଭେରିଏଣ୍ଟ Disc ର ମୂଲ୍ୟ 88,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି।
- ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଫିଚର୍ସ ଥିବା 'S' ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 95,200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।