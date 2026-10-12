TVS ଆଣିଲା ନୂଆ ବାଇକ୍, କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳିବ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ
ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ 110cc ବାଇକ୍ TVS Radeonର ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ ମଡେଲ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : October 12, 2026 at 7:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର (TVS Motor Company) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍ TVS Radeonର ନୂଆ 2026 ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପପୁଲାର୍ 110cc ବାଇକ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଅଲ୍-ଏଲଇଡି ଲାଇଟିଂ ସେଟଅପ୍ ସହ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 67,100 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବେସ୍, ଡିଜି ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଡିଜି ଡିସ୍କ ସାମିଲ ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
2026 TVS Radeonର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ନୂଆ ମଡେଲର ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ DRL ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ LED ହେଡଲାଇଟ୍, ନୂଆ LED ଟେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ LED ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ବାଇକ୍ର ତିନୋଟି ଯାକ ଭାରିଆଣ୍ଟ (ବେସ୍, ଡିଜି-ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ଡିଜି-ଡିସ୍କ)ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳୁଛି । ମୋଟରସାଇକେଲ୍ର ବାକି ଡିଜାଇନ୍ ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲୁକ୍କୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କଲର୍ ବିକଳ୍ପ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
ଏହାର ବେସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍-ବ୍ଲୁ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍-ରେଡ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ସେହିପରି Digi-Drum ଭାରିଆଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍-ରେଡ୍, ବ୍ଲାକ୍-ଅରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ରେଡ୍-ବ୍ଲାକ୍ DT ରଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ର ଟପ୍ Digi-Disc ଭାରିଆଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ - ବ୍ଲାକ୍-ଅରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ରେଡ୍-ବ୍ଲାକ୍ DT ବିକଳ୍ପରେ ମିଳୁଛି । ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହାର ବେସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍ 67,100 ଟଙ୍କା, Digi-Drum ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍ 70,100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟପ୍ Digi-Disc ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍ 73,100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।
2026 TVS Radeonର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଏହି ବାଇକ୍ର ଇଞ୍ଜିନରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ 110ccର ଏୟାର-ଅଏଲ୍ କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳୁଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 8hpର ପାୱାର ଏବଂ 8.7Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ 4-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
TVS Radeon ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅଲ୍-LED ଲାଇଟିଂ, USB ଚାର୍ଜିଂ, କଲର୍-ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଡିସ୍କ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜାପାନୀ ନିର୍ମାତା ହୋଣ୍ଡାର Honda Livoର ମୂଲ୍ୟ 80,330 ଟଙ୍କାରୁ 82,897 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ବଜାଜ୍ ଅଟୋର CT 110Xର ମୂଲ୍ୟ 74,930 ଟଙ୍କା ଏବଂ Platina 110ର ମୂଲ୍ୟ 75,797 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ TVS Radeon କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।