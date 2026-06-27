ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 TVS Ntorq 125, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍
ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଜନପ୍ରିୟ ସ୍ପୋର୍ଟି ସ୍କୁଟର ଏନଟର୍କ 125ର ନୂଆ 2026 ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : June 27, 2026 at 2:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟିଭିଏସ୍ (TVS) ନିଜର ଜନପ୍ରିୟ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସ୍କୁଟର ଏନଟର୍କ 125ର ନୂଆ 2026 ଅପଡେଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟି ସ୍କୁଟରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ସ୍ମାର୍ଟ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରଟିକୁ ମୋଟ 5ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରିମ୍ସ ବା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ Disc, Super Squad, Race Edition, Race XP ଏବଂ XT ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍:
ହି ସ୍କୁଟରର ବେସ୍ 'ଡିସ୍କ' ଭେରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 82,500 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ Midnight Black ଏବଂ Spitty White ଭଳି 2ଟି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଅପଡେଟେଡ୍ Nardo Grey ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେହିପରି ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Race Editionରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ Rush Green, Drift Blue ଏବଂ Inferno Red ଭଳି 3ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟି କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ମିଳିବ । ଏହି ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ସ୍କୁଟରକୁ ଆହୁରି ମାସ୍କୁଲାର ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ Disc ଏବଂ Race Edition ରେ ଏବେ ରିଭର୍ସ ଏଲଇଡି (LED) ଫୁଲି ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଚର୍ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି ଟିଭିଏସ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ SmartXonnect ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଇଡରମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ କଲ୍, ଏସଏମଏସ (SMS) ଆଲର୍ଟ, ଟର୍ନ-ବାଇ-ଟର୍ନ ନେଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ବାହନ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଟରର ପୁରୁଣା ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଲଇଡି ହେଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଏଲଇଡି ଡେ-ଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲାଇଟ୍ସ (DRLs), 12 ଇଞ୍ଚର ମଜବୁତ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ, ବଡ଼ ଅଣ୍ଡର-ସିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଏଲଇଡି ଟେଲ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାୱାର ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ:
ଟିଭିଏସ୍ ଏହି ସ୍କୁଟରର ମେକାନିକାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 124.8ccର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, 3-Valve ଏୟାର ଏବଂ ଅଏଲ୍ କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ 9.5 PSର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 10.6 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହାର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ Race XP ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାୱାର ମିଳିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 10.2 PSର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 10.8 Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସ୍କୁଟରର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା Hero Xoom 125, Honda Dio 125, Yamaha Ray ZR 125 ଏବଂ Suzuki Avenis ଭଳି ପ୍ରମୁଖ 125cc ସ୍କୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହେବ । ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଦମଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗାଡ଼ି ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।