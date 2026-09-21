ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Daytona 660, ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଲୁକ୍ ଦେଖିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଦମଦାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ 2026 Triumph Daytona 660କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : September 21, 2026 at 9:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ହେଭି-ଇଞ୍ଜିନ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରାଇଡିଂକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ରେସିଂ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଇକ୍ 2026 Triumph Daytona 660 କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି. କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ବାଇକ୍ର ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି. ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣଟି ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୁରୁଣା ମଡେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରିପ୍ଲେସ ବା ବଦଳାଇ ଦେବ । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ବାଇକ୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଇକର ଲୁକ୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସକୁ ଆହୁରି ଦମଦାର୍ କରିଦେବ ।
2026 Triumph Daytona 660ର ମୂଲ୍ୟ:
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଣା ମଡେଲ ତୁଳନାରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି । ପୁରୁଣା ବାଇକର ମୂଲ୍ୟ 9.88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାଇକ୍ର ରାଇଡ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ କେତେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ସସପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କରାଯାଇଛି । ଏହାର 41mm Showa USD ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କରେ ଏବେ ଏଡଜଷ୍ଟେବିଲିଟିର ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍-ଏଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଇଡରମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ରିବାଉଣ୍ଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂକୁ ଏଡଜଷ୍ଟ୍ କରିପାରିବେ । ବାଇକର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସସପେନ୍ସନ୍ ଟ୍ରାଭେଲକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି 110mm ରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପଛ ଭାଗରେ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଏଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ 130mm ଟ୍ରାଭେଲ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ମୋନୋଶକ୍ ସସପେନ୍ସନ୍ କୁ ହିଁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି ।
2026 Triumph Daytona 660ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଟ୍ରାୟମ୍ଫ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା Michelin Power 6 ଟାୟାର ବଦଳରେ ଅଧିକ ଗ୍ରିପ୍ ଏବଂ ମଜଭୁତ Metzeler M9RR ଟାୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ରେ ଆଉ ଏକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ବାଇ-ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ କୁଇକ୍ସିଫ୍ଟର୍ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଚର୍ କେବଳ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଆକ୍ସେସରୀ ଭାବେ ଅଲଗା ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2026 Daytona 660 ରେ ଏହାକୁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଚର୍ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସୁବିଧା ଭାବେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପେରିମିଟର ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ରେଡିଆଲ୍ କ୍ୟାଲିପର୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ରାଇଡିଂ ପୋଜିସନ୍ ବା ବସିବା ଶୈଳୀକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଳକ ସ୍ପୋର୍ଟି ରାଇଡିଂ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନଲାଇନ 3-ସିଲିଣ୍ଡର ଏଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ:
2026 Triumph Daytona 660ର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବା ଏଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତାରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଟ୍ରାୟମ୍ଫର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 660cc ବିଶିଷ୍ଟ, ଇնଲାଇନ୍-ଥ୍ରୀ-ସିଲିଣ୍ଡର ଏଞ୍ଜିନ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର୍ ଏଞ୍ଜିନ ସର୍ବାଧିକ 95 bhp ର ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର୍ ଏବଂ 68 Nm ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ରକେଟ୍ ଭଳି ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଞ୍ଜିନ ସହିତ ସ୍ମୁଦ୍ ଗିୟର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ମୋଟ 3ଟି ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ବା ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି। ଏଥିରେ ସଫାୟାର୍ ବ୍ଲାକ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲଭର୍, ସଫାୟାର୍ ବ୍ଲାକ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ସହିତ କସମିକ୍ ୟେଲୋ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିକ୍ ସଫାୟାର୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ବାଇକ୍କୁ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଫିଆ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।