ETV Bharat / technology

ନୂଆ ଲୁକ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍‌

ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7-ସିଟର୍ ଗାଡ଼ିଟି ସଡ଼କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 15 kmpl ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଲଙ୍ଗ-ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁରିଂ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ ଅଟେ ।

2026 Toyota Innova Crysta launched with new look
ନୂଆ ଲୁକ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta (Toyota Kirloskar Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟୟୋଟା କିର୍ଲୋସ୍କର ମୋଟର (Toyota Kirloskar Motor) ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପିପୁଲ୍ ମୁଭର୍ ଗାଡ଼ି 'ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା'ର 2026 ସଂସ୍କରଣ 2026 Toyota Innova Crystaକୁ ଅଫିସିଆଲି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ 7-ସିଟର୍ କାର୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 19.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି । ଗାଡ଼ିର ପୁରୁଣା ଦମଦାର୍ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍‌କୁ ସମାନ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଭିତର ସଜ୍ଜାରେ କେତେକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରିମୟମ କାର୍‌ର ଲୁକ୍‌ ଓ ଫିଚ଼ର୍ସ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚ଼େଷ୍ଟା କରିବା ।

2026 Toyota Innova Crystaର ଏକ୍ସଟିରିଅର୍:

2026 Toyota Innova Crysta Exterior
2026 Toyota Innova Crysta Exterior (Toyota Kirloskar Motor)

ଏହି ନୂତନ 2026 Toyota Innova Crystaର ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବା ଏକ୍ସଟିରିଅର୍ ଲୁକ୍‌କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶାର୍ପ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ନୂଆ କ୍ରୋମ୍ ଗ୍ରିଲ୍: ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଏକ ମୋଟା ବ୍ରଶ୍ଡ-କ୍ରୋମ୍ ସରାଉଣ୍ଡ୍ ସହିତ ତିନୋଟି ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍ ବାର୍ ଥିବା ନୂଆ ଗ୍ରିଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ କ୍ରୋମ୍-ହେଭି ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ବମ୍ପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍: ଗ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଲୋୟର ଇନଟେକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପୂର୍ବରୁ ବଡି-କଲର୍ ରେ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲାକ୍ ଆପ୍ଲିକେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

Front Profile of the 2026 Toyota Innova Crysta
Front Profile of the 2026 Toyota Innova Crysta (Toyota Kirloskar Motor)

ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଓ ରିଅର୍ ବମ୍ପର୍: ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କ୍ରୋମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପଛ ବମ୍ପର୍‌ର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଟ୍ରିମ୍ ଇନସର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

2026 Toyota Innova Crystaର ଇଣ୍ଟେରିୟର:

2026 Toyota Innova Crysta Interior
2026 Toyota Innova Crysta Interior (Toyota Kirloskar Motor)

କାର୍ ଭିତର ବା କେବିନ୍‌କୁ ଟୟୋଟା କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲକ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରୂପ ଦେଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିର ଭିତରେ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଫକ୍ସ ଉଡ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଇନସର୍ଟ (Faux Wood Trim) ଏବଂ ନୂଆ କପର୍ ଏକ୍ସେଣ୍ଟସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାର ହାୟର ବା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ହେଜଲ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଲେଦରେଟ୍ ଅପହୋଲ୍‌ଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର VX ଏବଂ ZX ଟ୍ରିମ୍ସରେ ଏବେ ୱାୟରଲେସ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ମିଳିବ । ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ZX ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ଟାୟାର୍ ପ୍ରେସର୍ ମନିଟରିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ TPMSର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାର ରୀଡ୍-ଆଉଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସେଣ୍ଟର କନସୋଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଇକୋ ଏବଂ ପାୱାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ପାଖରେ ରହିଛି । ସିଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହାର ZX ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଟ୍ସ (Captain Seats) ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବାକି ଭେରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକ ଚାହିଁଲେ ବେଞ୍ଚ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ ।

2026 Toyota Innova Crysta Airbags
2026 Toyota Innova Crysta Airbags (Toyota Kirloskar Motor)

2026 Toyota Innova Crystaର ଇଞ୍ଜିନ୍:

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2026 Toyota Innova Crystaରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2.4 ଲିଟର ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ସମୟରେ 148 bhpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 343 Nmର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଏକ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ (Manual) ଗିୟରବକ୍ସକୁ ସଫଳତାର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7-ସିଟର୍ ଗାଡ଼ିଟି ସଡ଼କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 15 kmpl ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଲଙ୍ଗ-ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁରିଂ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍‌ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍
  2. ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 6ଟି ନୂଆ ଦମଦାର୍ କାର୍, ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି Honda ZR-V ଓ Tata Sierra EV
  3. ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Tata Tiago, Tiago iCNG ଏବଂ Tiago EV ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ
  4. ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୟାଲ ଏନ୍‌ଫିଲ୍ଡର ନୂଆ Bullet 650, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

OYOTA INNOVA CRYSTA PRICE INDIA
INNOVA CRYSTA 2026 SPECS
TOYOTA 7 SEATER DIESEL CAR
ଓଡ଼ିଆ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
2026 TOYOTA INNOVA CRYSTA LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.