ନୂଆ ଲୁକ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍
ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7-ସିଟର୍ ଗାଡ଼ିଟି ସଡ଼କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 15 kmpl ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଲଙ୍ଗ-ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁରିଂ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ ଅଟେ ।
Published : June 4, 2026 at 8:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟୟୋଟା କିର୍ଲୋସ୍କର ମୋଟର (Toyota Kirloskar Motor) ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପିପୁଲ୍ ମୁଭର୍ ଗାଡ଼ି 'ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା'ର 2026 ସଂସ୍କରଣ 2026 Toyota Innova Crystaକୁ ଅଫିସିଆଲି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ 7-ସିଟର୍ କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 19.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି । ଗାଡ଼ିର ପୁରୁଣା ଦମଦାର୍ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ସମାନ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଭିତର ସଜ୍ଜାରେ କେତେକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରିମୟମ କାର୍ର ଲୁକ୍ ଓ ଫିଚ଼ର୍ସ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚ଼େଷ୍ଟା କରିବା ।
2026 Toyota Innova Crystaର ଏକ୍ସଟିରିଅର୍:
ଏହି ନୂତନ 2026 Toyota Innova Crystaର ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବା ଏକ୍ସଟିରିଅର୍ ଲୁକ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶାର୍ପ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
ନୂଆ କ୍ରୋମ୍ ଗ୍ରିଲ୍: ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଏକ ମୋଟା ବ୍ରଶ୍ଡ-କ୍ରୋମ୍ ସରାଉଣ୍ଡ୍ ସହିତ ତିନୋଟି ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍ ବାର୍ ଥିବା ନୂଆ ଗ୍ରିଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ କ୍ରୋମ୍-ହେଭି ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ବମ୍ପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍: ଗ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଲୋୟର ଇନଟେକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପୂର୍ବରୁ ବଡି-କଲର୍ ରେ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲାକ୍ ଆପ୍ଲିକେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଓ ରିଅର୍ ବମ୍ପର୍: ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କ୍ରୋମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପଛ ବମ୍ପର୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଟ୍ରିମ୍ ଇନସର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
2026 Toyota Innova Crystaର ଇଣ୍ଟେରିୟର:
କାର୍ ଭିତର ବା କେବିନ୍କୁ ଟୟୋଟା କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲକ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରୂପ ଦେଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିର ଭିତରେ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଫକ୍ସ ଉଡ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଇନସର୍ଟ (Faux Wood Trim) ଏବଂ ନୂଆ କପର୍ ଏକ୍ସେଣ୍ଟସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାର ହାୟର ବା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ହେଜଲ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଲେଦରେଟ୍ ଅପହୋଲ୍ଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର VX ଏବଂ ZX ଟ୍ରିମ୍ସରେ ଏବେ ୱାୟରଲେସ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ମିଳିବ । ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ZX ଟ୍ରିମ୍ରେ ଟାୟାର୍ ପ୍ରେସର୍ ମନିଟରିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ TPMSର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାର ରୀଡ୍-ଆଉଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସେଣ୍ଟର କନସୋଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଇକୋ ଏବଂ ପାୱାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ପାଖରେ ରହିଛି । ସିଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହାର ZX ଟ୍ରିମ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଟ୍ସ (Captain Seats) ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବାକି ଭେରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକ ଚାହିଁଲେ ବେଞ୍ଚ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ ।
2026 Toyota Innova Crystaର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2026 Toyota Innova Crystaରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2.4 ଲିଟର ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ସମୟରେ 148 bhpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 343 Nmର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଏକ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ (Manual) ଗିୟରବକ୍ସକୁ ସଫଳତାର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7-ସିଟର୍ ଗାଡ଼ିଟି ସଡ଼କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 15 kmpl ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଲଙ୍ଗ-ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁରିଂ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ ଅଟେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍
- ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 6ଟି ନୂଆ ଦମଦାର୍ କାର୍, ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି Honda ZR-V ଓ Tata Sierra EV
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Tata Tiago, Tiago iCNG ଏବଂ Tiago EV ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୟାଲ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡର ନୂଆ Bullet 650, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ