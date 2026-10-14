ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Toyota Glanza ଫେସଲିପ୍ଟ, ମାତ୍ର 6.99 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଟୟୋଟା କିର୍ଲୋସ୍କର ମୋଟର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ 2026 Glanza ଫେସଲିପ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 6.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : October 14, 2026 at 7:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଟୟୋଟା କିର୍ଲୋସ୍କର ମୋଟର ନିଜର ନୂଆ 2026 Glanza ଫେସଲିଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍ 6.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ନୂଆ ଏକ୍ସଟିରିୟର ଡିଜାଇନ୍, ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ସହ ଏହି ଗାଡ଼ି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ଅପ୍ସନ:
ନୂଆ 2026 Toyota Glanza ଫେସଲିପ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ରେ କମ୍ପାନୀ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ଜେସ କରିଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ହନିକମ୍ବ ମେସ୍ ଗ୍ରୀଲ୍ ଏବଂ ସାଟିନ୍ ସିଲଭର ହାଇଲାଇଟ୍ସ ସହ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହାସହ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ରୀ-ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । କାର୍ରେ ନୂଆ ଗ୍ଲସ-ବ୍ଲାକ୍ ସାଇଡ୍ ସ୍କର୍ଟସ ଏବଂ 7ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ଟିଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁଇସ୍ ବ୍ଲାକ୍ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ କାର୍କୁ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଏବଂ ଲେଭଲ-2 ADAS ଫିଚର:
କାର୍ର ଇଣ୍ଟିରିୟର କେବିନ ସେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂଆ 2026 Glanza ଫେସଲିପ୍ଟରେ ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରିମ୍ରେ 360-ଡିଗ୍ରୀ ସରାଉଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଭଲ-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) ସୁଟ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆରାମଦାୟକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଡକ୍, ଟାୟର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (TPMS) ଏବଂ ଅପଡେଟେଡ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ମିଳୁଛି ।
ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ:
ଟୟୋଟା ଏହି ନୂଆ ଫେସଲିପ୍ଟ ମଡେଲ୍କୁ ମୋଟ୍ 5 ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ E, S, G, V ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ V (O) ଭେରିଏଣ୍ଟ ସାମିଲ ଅଛି । ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ରହିଛି:
|2026 Toyota Glanza Faceliftର ଭେରିଏଣ୍ଟ
|ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ
|E
|6.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ
|S
|7.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ
|G
|8.73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ
|V
|9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ
|V (O)
|10.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ
ଏହାର ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ E ର ଦାମ୍ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 26,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କାର୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସିଏନଜି (CNG) ଅପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ । ସିଏନଜି ମଡେଲ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ମାନୁଆଲ୍ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ AMT (Automated Manual Transmission) ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି, ଯାହା ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବ ।