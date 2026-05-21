ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2026 Tiago ICE ଏବଂ Tiago EV, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାରର ଡିଜାଇନ୍
Published : May 21, 2026 at 5:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଗାଡ଼ି 'ଟିଆଗୋ'(Tiago)ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅବତାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର 2026 ମଡେଲର ପେଟ୍ରୋଲ (ICE) ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (EV) ଦୁଇଟିଯାକ ସଂସ୍କରଣର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର ଜାରି କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ଲୁକ୍ରୁ ପରଦା ହଟାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲାଭଳି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କାର୍ ଆସନ୍ତା ମେ 28, 2026ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ।
ନେକ୍ସନ୍ ଭଳି ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ଏବଂ ପ୍ରิମିୟମ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ:
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହି ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଏହାର ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍କୁ ଟାଟାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏସୟୁଭି 'ନେକ୍ସନ୍' ଭଳି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସାର୍ପ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇବ୍ରୋ-ଷ୍ଟାଇଲ୍ LED DRLs ସହିତ ଆଧୁନିକ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ କନେକ୍ଟେଡ୍ LED ଟେଲଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ କାର୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 10.25-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ଲୋଗୋ ଥିବା ନୂଆ 2-ସ୍ପୋକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ମିଳିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦମଦାର୍ ମାଇଲେଜ୍ ଓ ରେଞ୍ଜ:
ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ 1.2-ଲିଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅପଡେଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା 86hp ଶକ୍ତି ଓ 113Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ମାନୁଆଲ୍ ଓ ଏଏମଟି (AMT) ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର ସିଏନଜି (CNG) ଅପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଂସ୍କରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଆଗୋ ଇଭିରେ ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍ ଇଭି ଭଳି ଉନ୍ନତ ପ୍ରିଜମାଟିକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ଲଙ୍ଗ-ରେଞ୍ଜ୍ ମଡେଲରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକକ ଚାର୍ଜରେ ପ୍ରାୟ 293 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମଦାର୍ ରନିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ବଜାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା:
ଏହିସବୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଟିଆଗୋ ସିରିଜ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଟିଆଗୋ ପେଟ୍ରୋଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 4.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଟିଆଗୋ ଇଭିର ମୂଲ୍ୟ 7.99 ଲକ୍ଷରୁ 11.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମଜି କମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ରନ୍ ଇସି3 ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ । ଆସନ୍ତା ମେ 28 ତାରିଖରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଗାଡ଼ିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ।