ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Tesla Model Y Premium RWD, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ
Published : May 29, 2026 at 11:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆଗଧାଡ଼ିର କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା (Tesla) ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସଦ୍ୟତମ ଆଧୁନିକ ମଡେଲ୍ 2026 Tesla Model Y କୁ ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ 'Premium RWD' ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 50.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମଡେଲ୍ ୱାଇ (Model Y) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେଞ୍ଜ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
Tesla Model Y Premium RWDର ଅପଡେଟ୍:
2026 Tesla Model Y Premium RWD କାର୍ର ଭିତର ସଜ୍ଜା ବା ଇଣ୍ଟିରିଅର୍ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଗ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କାର୍ର ମୁଖ୍ୟ ଡାଶ୍ବୋର୍ଡରେ ଏକ 16-ଇଞ୍ଚର ବିଶାଳ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆସିଥିବା ବଡ଼ Tesla Model Y L ମଡେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା 8-ଇଞ୍ចର ରିଅର୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଥିରେ ହିଟିଂ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସୁବିଧା ଥିବା ପାୱାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ପାୱାର୍ଡ ଫୋଲ୍ଡିଂ ରିଅର୍ ସିଟ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଏୟାର୍-କନ୍ ଭେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ 9-ସ୍ପିକର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ମନୋରମ ପାନୋରାମିକ ଗ୍ଲାସ୍ ରୁଫ୍ (Panoramic Glass Roof) ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କାର୍ କିଣିବା ସମୟରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ (All-Black) କିମ୍ବା ଗ୍ରେ (Grey) କଲର୍ର ଅପହୋଲ୍ଷ୍ଟ୍ରି କେବିନ୍ ଅପ୍ସନ ବାଛିପାରିବେ । ଟେସଲାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଗ୍ରେ ଅପହୋଲ୍ଷ୍ଟ୍ରି ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ରେ ଏବେ ସେଣ୍ଟର୍ ଫ୍ଲୋର୍ କନସୋଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରଙ୍ଗର ଫିନିଶିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ସେହିପରି ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଅପ୍ସନ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ ମଡେଲ୍ରେ ଏବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡାର୍କ ଫିନିଶିଙ୍ଗ୍ ୱାଲା ହେଡ୍ଲାଇନର୍ (Dark Headliner) ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆହୁରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
Tesla Model Y Premium RWDର ରେଞ୍ଜ:
ଗାଡ଼ିର ପାୱାର୍ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2026 Tesla Model Y Premium RWDରେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେଞ୍ଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକକ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 500 କିଲୋମିଟର (500 km WLTP Range) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରନିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି କାର୍ଟି 175 kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ସୁପରଚାର୍ଜିଂ (Supercharging) ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 238 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ ମାତ୍ର 5.9 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 kmphର ଗତି ହାସଲ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସମୁଦାୟ ଓଜନ 1,928 kg ରହିଛି ।
ଟେସଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ 2026 Tesla Model Yର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି । ବୁକିଂ କରିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2026 ମାସରୁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ର ଡେଲିଭରି ବା ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବଜାରରେ ଏହି ନୂଆ Tesla Model Y Premium RWD ମଡେଲ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ମଡେଲ୍ 'Model Y L' ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଗାଡ଼ି ଚାରିପାଖରେ 8ଟି ଏକ୍ସଟିରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଚାରିପାଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନଜର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
