ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Tata Tiago, Tiago iCNG ଏବଂ Tiago EV ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଟିଆଗୋ 2026 ସଂସ୍କରଣର ସମସ୍ତ ନୂଆ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ସହ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Tata Tiago, Tiago iCNG ଏବଂ Tiago EV ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ (Image Credit: Tata)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 30, 2026 at 8:52 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ (Tata Motors) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ କାର୍ 'ଟିଆଗୋ'ର 2026 ସଂସ୍କରଣକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ପେଟ୍ରୋଲ+CNG ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (Tiago EV) ଭଳି 3ଟି ବିକଳ୍ପ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ନୂଆ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ସହ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଟିଆଗୋ ସିରିଜ୍‌କୁ ମୋଟ 6ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍‌ରେ ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।

2026 ମଡେଲର ନୂତନ ପେଟ୍ରୋଲ ସଂସ୍କରଣର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 4.69 ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି ।

ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍‌ର ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟର ବିବରଣୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରଖିଛି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏହିପରି ରହିଛି:

Tiago ପେଟ୍ରୋଲ (ICE): ଏହି ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ମଡେଲ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ସୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 4.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ, Pure, Pure+, Pure+ A, Creative ଏବଂ Creative+ ଭଳି ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ମିଳିବ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ 7.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

Tiago iCNG (Bi-Fuel): ଏହି ସିଏନଜି ମଡେଲ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ସୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 5.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 7.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

Tiago EV (Electric): ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 6.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (19kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ) ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ 24kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 9.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ Battery As a Service (BaaS) ମଡେଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 4.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ ।

ଫୁଏଲ ଟାଇପ୍‌ଭାରିଏଣ୍ଟମୂଲ୍ୟ(ଏକ୍ସ-ସୋ'ରୁମ୍)
ପ୍ରେଟୋଲ (MT)SmartRs 4.69 lakh
PureRs 5.49 lakh
Pure+Rs 5.99 lakh
Pure+ ARs 6.49 lakh
CreativeRs 6.99 lakh
Creative+Rs 7.29 lakh
ସିଏନ୍‌ଜି(MT)SmartRs 5.79 lakh
PureRs 6.49 lakh
Pure+Rs 6.99 lakh
Pure+ ARs 7.49 lakh
CreativeRs 7.99 lakh
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକSmart (19kWh)Rs 6.99 lakh
Pure+ (19kWh)Rs 8.49 lakh
Pure+ (24kWh)Rs 9.49 lakh
Creative+ (24kWh)Rs 9.99

Tata Tiagoର ଫିଚର୍ସ:

ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ 2026 ଫେସଲିଫ୍ଟ (Facelift)ରେ ବଡ଼ ଚମକ ଆଣିଛି । ଏହାର ବାହର ଲୁକ୍‌ରେ ଆଧୁନିକ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ଆଇବ୍ରୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ର DRL ଲାଇଟ୍ କେସିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ସାର୍ପନେସ୍‌କୁ ବଢ଼ାଉଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପର ଏବଂ ରିଅର୍ ପ୍ୟାନେଲରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହ ମଝିରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଲୋଗୋ ଲଗାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ଧୂସର ରଙ୍ଗର କମ୍ବିନେସନ୍ ସହ ଡାସ୍‌ବୋର୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 10.25-ଇଞ୍ଚର ଫ୍ଲୋଟିଂ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅଲୋନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ଲୋଗୋ ଥିବା ନୂଆ 2-ସ୍ପୋକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ମିଳିବ ।

Tata Tiagoର ଇଞ୍ଜିନ୍‌:

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ଟାଟା ଟିଆଗୋରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ 1.2-ଲିଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 84.82 bhp ପାୱାର୍ ଏବଂ 113 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଟିଆଗୋ iCNG ମଡେଲ୍‌ରେ ଟାଟାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡୁଆଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଗାଡ଼ିଟି 73.97 bhp ପାୱାର୍ ଏବଂ 96 Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମଡେଲ୍‌ରେ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଏଏମଟି (AMT) ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମକ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇତିହାସର ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସିଏନଜି (CNG) ଗାଡ଼ିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AMT ଗିୟରବକ୍ସର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

