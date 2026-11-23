2026 Suzuki Accessରେ ମିଳିଲା 2ଟି ନୂଆ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍; 83,086 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମ୍
Suzuki Motorcycle India ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟର Suzuki Access 125 କୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ସହ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି ।
Published : November 23, 2026 at 7:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ 125CC ସ୍କୁଟର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Suzuki Motorcycle India (SMIPL) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟର Suzuki Access 125କୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ଇୟର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର ଅପ୍ସନ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କିଛି ବଛା ବଛା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କଲର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
ଏହି ନୂଆ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ଗୁଡିକରେ 'ମେଟାଲିକ୍ ରୟାଲ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ' ଏବଂ 'ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ବୋର୍ଡୋ ରେଡ୍' କଲର୍ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ସ୍କୁଟରରେ ତିନୋଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା Suzuki Access ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ ଏଡିସନ୍ ଏବଂ ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ ABS ଏଡିସନରେ ‘ମେଟାଲିକ୍ ରୟାଲ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍’ କଲର୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ‘ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ବୋର୍ଡୋ ରେଡ୍’ କଲର୍ କେବଳ ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ TFT ABS ଏଡିସନରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀ ‘ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ ଏଡିସନ୍’ ଏବଂ ‘ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ ABS ଏଡିସନ୍’ ପାଇଁ ‘ପର୍ଲ ମ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ୱା ସିଲଭର୍’ କଲର୍ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଟରର ‘ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଡିସନ୍’ରେ ‘ସଲିଡ୍ ଆଇସ୍ ଗ୍ରୀନ୍’ କଲରକୁ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଟରର ‘ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍’ ଏହାର ପୂର୍ବ କଲର୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ କଲର୍ ରେଞ୍ଜ୍ ନଭେମ୍ବର 23, 2026ରୁ ସାରା ଦେଶରେ Suzukiର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିଲରସିପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
2026 Suzuki Accessର ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍:
ନୂଆ Suzuki Access ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଡିସନର ଦାମ୍ 83,086 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନର ଦାମ୍ 89,428 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି Accessର ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ ଏଡିସନ୍ ଏବଂ ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ ABS ଏଡିସନର ଦାମ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 91,627 ଟଙ୍କା ଏବଂ 98,432 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଟରର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ‘ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ TFT ABS ଏଡିସନ୍’ର ଦାମ୍ 1,03,780 ଟଙ୍କା ବା 1.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି ।
2026 Suzuki Accessର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:
ନୂଆ Suzuki Accessର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ 125cc, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଫୋର୍-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, SOHC, ଟୁ-ଭାଲଭ୍, ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା OBD-2B ଏମିସନ୍ ନର୍ମସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନରେ ସୁଜୁକି ଇକୋ ପରଫରମାନ୍ସ (SEP) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ସିଟ୍ ତଳେ 24.4 ଲିଟରର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍, ବାହାର ପଟେ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଲିଡ୍, ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଥିବା ଫ୍ଲୋରବୋର୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍କୁଟରର ‘ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ’ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍-ଇନେବଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ ଏବଂ କଲ୍ ଓ ମେସେଜ୍ ଆଲର୍ଟ ଫିଚର୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
Suzuki Accessର ‘ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ TFT ABS ଏଡିସନ୍’ରେ 4.2-ଇଞ୍ଚର କଲର୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ ABS ଏଡିସନ୍ ଏବଂ ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ TFT ABS ଏଡିସନରେ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (ABS) ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।