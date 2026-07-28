ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ 2026 Skoda Slavia ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍: ମିଳିବ 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ
ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ୍ 'ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍'କୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : July 28, 2026 at 4:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆ (Skoda Auto India) ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ୍ କାର୍ ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ (Skoda Slavia)ର ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ମଡେଲ୍କୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ନୂଆ 2026 ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ମଡେଲକୁ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଡେଲ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂତନ କସ୍ମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ମେକାନିକାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ?
ନୂଆ ସ୍ଲାଭିଆର ଆକାର ସମାନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲୁକ୍କୁ ଅଧିକ ମଡର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି । କାର୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ବା ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ ନୂଆ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଗ୍ରିଲ୍, ଅପଡେଟେଡ୍ ଏଲଇଡି (LED) ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଏବଂ ନୂତନ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ବମ୍ପର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେହିପରି ରିୟର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଛ ଭାଗରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଏଲଇଡି ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍, ରିଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ବମ୍ପର୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନେଟେଡ୍ ସ୍କୋଡା ଲୋଗୋ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ ।
ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏବଂ ନୂତନ ଫିଚର୍ସ:
କାର୍ର କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଲେଆଉଟ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡାଯିବ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 10.25 ଇଞ୍ଚ୍ର ବଡ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍, ଅପଡେଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୁଶାକ୍ (Kushaq) ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ଭଳି ଏଥିରେ ରିୟର୍ ସିଟ୍ ମସାଜ୍ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଇଏସସି (ESC), ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ରହିବ, ତେବେ ଏଥିରେ ଏଡିଏଏସ୍ (ADAS) ଫିଚର୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍, ଯେହେତୁ ସ୍କୋଡା କୁଶାକ୍ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚର୍ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।
ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ନୂଆ 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ:
ନୂଆ ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି କାର୍ରେ ପୂର୍ବ ଭଳି 1.0 ଲିଟର୍ ଟିଏସଆଇ (TSI) ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ 1.5 ଲିଟର୍ ଟିଏସଆଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି 1.0 ଲିଟର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ପୁରୁଣା 6 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ 8 ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 1.5 ଲିଟର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 7 ସ୍ପିଡ୍ ଡିଏସଜି (DSG) ଗିୟରବକ୍ସ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ । ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କାର୍:
ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆର ଦାମ୍ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନୂଆ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ମଡେଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍କୋଡା ସ୍ଲାଭିଆର ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ଣ୍ଣା (Hyundai Verna), ହୋଣ୍ଡା ସିଟି (Honda City), ଫୋକ୍ସୱାଗନ୍ ଭର୍ଚୁସ୍ (Volkswagen Virtus) ଏବଂ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସିଆଜ୍ (Maruti Suzuki Ciaz) ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ସେଡାନ୍ କାର୍ ଗୁଡିକ ସହିତ ହେବ ।