ETV Bharat / technology

ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ Continental GT 650: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା ମୂଲ୍ୟ ଓ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ

କମ୍ପାନୀ ରେସର୍‌ ବାଇକ୍ Continental GT 650ବାଇକ୍‌ର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସରେ କେତକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।

2026 Royal Enfield Continental GT 650 launched in India.
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Royal Enfield Continental GT 650 । (Image Credit: Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 3:08 PM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେଟ୍ରୋ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ (Royal Enfield) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ କାଫେ ରେସର୍‌ ବାଇକ୍ Continental GT 650କୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍‌ ମୋଟରସାଇକେଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 3,58,427 ଟଙ୍କା (ଚେନ୍ନାଇ) ରଖିଛି । ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ବାଇକ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 5,322 ଟଙ୍କା ବଢିଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍‌ର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସରେ କେତକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ।

Continental GT 650ର ଡିଜାଇନ୍:

2026 Royal Enfield Continental GT 650
2026 Royal Enfield Continental GT 650 (Image Credit: Royal Enfield)

ଅପଡେଟେଡ୍‌ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ Continental GT 650ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଇକ୍ ସମସ୍ତ କଲର୍ ସ୍କିମ୍‌ରେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଆସିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ USB Type-C ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଭାବରେ, ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ଟର୍ଣ୍ଣି ଇଣ୍ଡିକେଟର ବଦଳରେ ଏବେ ଏଲ୍‌ଇଡି (LED) ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ, ବାଇକ୍‌ର ରକର୍‌ ରେଡ୍‌ (Rocker Red ) କଲର୍‌ ସ୍କିମ୍‌ରେ ଏବେ ଏପେକ୍ସ ଗ୍ରେ (Apex Grey) ଭେରିଏଣ୍ଟ ଭଳି ବ୍ଲାକ୍‌ - ଆଉଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ରାଙ୍କକେସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମଡେଲରେ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ରେସିଂ ଗ୍ରୀନ୍ (British Racing Green) ଏବଂ ମିଷ୍ଟର କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଶେଡ୍‌, ଯେଉଁଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ପୋକ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ:

Royal Enfield Continental GT 650ର ଭେରିଏଣ୍ଟଦାମ୍ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)
Rocker Redକାଷ୍ଟ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ସହିତ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍3,58,427 ଟଙ୍କା
British Racing Green– ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ପୋକ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ସହିତ ପଲିସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍3,58,427 ଟଙ୍କା
Apex Greyକାଷ୍ଟ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ସହିତ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍3,80,921 ଟଙ୍କା
Mr Clean - ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ପୋକ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ସହିତ ପଲିସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍3,87,667 ଟଙ୍କା

Continental GT 650ର ଇଞ୍ଜିନ୍:

ଫିଚର୍ସ ଏବଂ କଲର୍ ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ଯ ମୋଟରସାଇକେଲର ମେକାନିକାଲ୍‌ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 648ccର ପାରଲାଲ୍‌-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଅନୁକୂଳ (Compliant) ଅଟେ । ଏହି ଦମ୍‌ଦାର ଇଞ୍ଜିନ୍ 47bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 52Nm ର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ । ଏହା ସହିତ, ଗାଡିର ଗିୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଇଞିନ୍ ସହିତ ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍‌ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ଯୋଡା ଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ BE 6 Sporteq: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌, ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଆପଲ୍‌ର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ: 110ଟି ଦେଶର ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ସ୍ପାଇୱେର୍ ଆଲର୍ଟ

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Scorpio Lifestyler: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ ଓ କେତେ ରହିବ ମୂଲ୍ୟ

ଚାଇନା ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ନିଜସ୍ୱ AI ମଡେଲ୍: ଟ୍ରେନିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଲିବାବା

Last Updated : August 17, 2026 at 3:22 PM IST

TAGGED:

CONTINENTAL GT 650 PRICE
NEW ROYAL ENFILED BIKE
2026 CONTINENTAL GT 650 LAUNCH
CAFE RACER MOTORCYCLE INDIA
ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT 650

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.