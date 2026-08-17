ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ Continental GT 650: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା ମୂଲ୍ୟ ଓ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ
କମ୍ପାନୀ ରେସର୍ ବାଇକ୍ Continental GT 650ବାଇକ୍ର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସରେ କେତକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
Published : August 17, 2026 at 3:08 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେଟ୍ରୋ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ (Royal Enfield) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ କାଫେ ରେସର୍ ବାଇକ୍ Continental GT 650କୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 3,58,427 ଟଙ୍କା (ଚେନ୍ନାଇ) ରଖିଛି । ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 5,322 ଟଙ୍କା ବଢିଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍ର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସରେ କେତକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ।
Continental GT 650ର ଡିଜାଇନ୍:
ଅପଡେଟେଡ୍ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ Continental GT 650ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଇକ୍ ସମସ୍ତ କଲର୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଆସିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ USB Type-C ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଭାବରେ, ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ଟର୍ଣ୍ଣି ଇଣ୍ଡିକେଟର ବଦଳରେ ଏବେ ଏଲ୍ଇଡି (LED) ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ, ବାଇକ୍ର ରକର୍ ରେଡ୍ (Rocker Red ) କଲର୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଏବେ ଏପେକ୍ସ ଗ୍ରେ (Apex Grey) ଭେରିଏଣ୍ଟ ଭଳି ବ୍ଲାକ୍ - ଆଉଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ରାଙ୍କକେସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମଡେଲରେ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ରେସିଂ ଗ୍ରୀନ୍ (British Racing Green) ଏବଂ ମିଷ୍ଟର କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଶେଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ପୋକ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ:
|Royal Enfield Continental GT 650ର ଭେରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ୍ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)
|Rocker Red – କାଷ୍ଟ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ସହିତ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍
|3,58,427 ଟଙ୍କା
|British Racing Green– ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ପୋକ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ସହିତ ପଲିସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍
|3,58,427 ଟଙ୍କା
|Apex Grey – କାଷ୍ଟ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ସହିତ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍
|3,80,921 ଟଙ୍କା
|Mr Clean - ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ପୋକ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ସହିତ ପଲିସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍
|3,87,667 ଟଙ୍କା
Continental GT 650ର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଫିଚର୍ସ ଏବଂ କଲର୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ଯ ମୋଟରସାଇକେଲର ମେକାନିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହି ବାଇକ୍ରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 648ccର ପାରଲାଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅନୁକୂଳ (Compliant) ଅଟେ । ଏହି ଦମ୍ଦାର ଇଞ୍ଜିନ୍ 47bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 52Nm ର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ । ଏହା ସହିତ, ଗାଡିର ଗିୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଇଞିନ୍ ସହିତ ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ଯୋଡା ଯାଇଛି ।