ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିଲା 2026 Royal Enfield Classic 350, ଦମ୍ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ସହ କମ୍ପାନୀ କଲା ଲଞ୍ଚ
ରେଟ୍ରୋ-ମଡର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରୋୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିଜର ଆଇକନିକ ବାଇକ୍ 2026 Classic 350କୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ରାଇଡର-ଫୋକସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସହ ଅପଡେଟ୍ କରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : July 16, 2026 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେଟ୍ରୋ-ମଡର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Royal Enfield ନିଜର 2026 Royal Enfield Classic 350କୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ରାଇଡର-ଫୋକସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଟରସାଇକେଲର ଆଇକନିକ୍ ଡିଜାଇନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଓ ସହଜ କରିବା । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହିତ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ Classic 350 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଡୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ରୋୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ସମସ୍ତ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଡିଲରସିପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦମ୍ଦାର ମୋଟରସାଇକେଲକୁ 1,87,434 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ 9ଟି କଲର ଅପ୍ସନରେ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ର ବଡ଼ ସବିଧା:
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିଜର ଏହି ନୂଆ Classic 350 ରେ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଟୁରିଂ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିଥାଏ । ମେକାନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆ Classic 350ର ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ 349cc, ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-ଅଏଲ୍ କୁଲ୍ଡ J-ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ନିଜର ସ୍ମୁଥ୍ ପାୱାର ଡେଲିଭରି, ମଜଭୁତ ଲୋ-ଏଣ୍ଡ ଟର୍କ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଅପରାଇଟ୍ ରାଇଡିଂ ପୋଜିସନ, ସନ୍ତୁଳିତ ଚେସିସ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ABS ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଇକନିକ୍ ଡିଜାଇନ ଓ ଲୁକ୍:
ଏହି ସମସ୍ତ ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ବ୍ୟତୀତ 2026 Classic 350 ର ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଦଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବାଇକ୍ର ସେହି ପୁରୁଣା ରେଟ୍ରୋ-ଷ୍ଟାଇଲିଂ, ଟିୟରଡ୍ରପ୍-ସେପ୍ର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସିଗ୍ନେଚର ରାଉଣ୍ଡ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ୍ରୋମ୍ ଡିଟେଲିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି Classic ଲାଇନଅପ୍ର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସାଜିଛି । ରୋୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଟରସାଇକେଲର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଏଥିରେ କେବଳ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ।