ETV Bharat / technology

ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିଲା 2026 Royal Enfield Classic 350, ଦମ୍‌ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ସହ କମ୍ପାନୀ କଲା ଲଞ୍ଚ

ରେଟ୍ରୋ-ମଡର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରୋୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିଜର ଆଇକନିକ ବାଇକ୍ 2026 Classic 350କୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ରାଇଡର-ଫୋକସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସହ ଅପଡେଟ୍ କରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

The 2026 Royal Enfield Classic 350 has been given an assist and slipper clutch, while a USB Type-C fast charging port has also been added.
2026 Royal Enfield Classic 350କୁ ଏକ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହିତ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । (Image Credit: Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେଟ୍ରୋ-ମଡର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Royal Enfield ନିଜର 2026 Royal Enfield Classic 350କୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ରାଇଡର-ଫୋକସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଟରସାଇକେଲର ଆଇକନିକ୍ ଡିଜାଇନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଓ ସହଜ କରିବା । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହିତ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ Classic 350 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଡୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ରୋୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ସମସ୍ତ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଡିଲରସିପ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦମ୍‌ଦାର ମୋଟରସାଇକେଲକୁ 1,87,434 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ 9ଟି କଲର ଅପ୍ସନରେ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।

ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ର ବଡ଼ ସବିଧା:

ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିଜର ଏହି ନୂଆ Classic 350 ରେ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଟୁରିଂ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିଥାଏ । ମେକାନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆ Classic 350ର ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ 349cc, ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-ଅଏଲ୍ କୁଲ୍ଡ J-ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ନିଜର ସ୍ମୁଥ୍ ପାୱାର ଡେଲିଭରି, ମଜଭୁତ ଲୋ-ଏଣ୍ଡ ଟର୍କ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ଅପରାଇଟ୍ ରାଇଡିଂ ପୋଜିସନ, ସନ୍ତୁଳିତ ଚେସିସ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ABS ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଇକନିକ୍ ଡିଜାଇନ ଓ ଲୁକ୍:

ଏହି ସମସ୍ତ ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ବ୍ୟତୀତ 2026 Classic 350 ର ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଦଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବାଇକ୍‌ର ସେହି ପୁରୁଣା ରେଟ୍ରୋ-ଷ୍ଟାଇଲିଂ, ଟିୟରଡ୍ରପ୍-ସେପ୍‌ର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସିଗ୍ନେଚର ରାଉଣ୍ଡ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ୍ରୋମ୍ ଡିଟେଲିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି Classic ଲାଇନଅପ୍‌ର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସାଜିଛି । ରୋୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌ର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଟରସାଇକେଲର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଏଥିରେ କେବଳ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ବିଦାୟ ନେବ କି ୱାନପ୍ଲସ, ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Relame C100x, ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋସେସର ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଖୁସି!

ଇଞ୍ଜିନ ଚିନ୍ତା ଶେଷ! ଏମଜି ମୋଟର ଆଣିଲା ନୂଆ ‘ADAPT’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଚାଲିବ 4 ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି

ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ! ଆଜି ରାତି 9 ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ IRCTC ର ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍‌, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

TAGGED:

ROYAL ENFIELD CLASSIC 350 PRICE
2026 CLASSIC 350 FEATURES
SLIPPER CLUTCH BIKE
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ
ROYAL ENFIELD CLASSIC 350

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.