ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ 2026 Renault Kwid, ମାତ୍ର 4.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ରେନୋଲ୍ଟ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଜେଟ୍ କାର୍ କ୍ୱିଡ୍ର ନୂଆ 2026 ଏଡିସନ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : July 3, 2026 at 7:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ବଜେଟ୍ କାର୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରେନୋଲ୍ଟ (Renault) ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ କାର୍ କ୍ୱିଡ୍ର ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ 2026 ସଂସ୍କରଣକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ କମ୍ପାନୀ କେତେକ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ବାହନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ବେସ୍ 'Evolution' ମାନୁଆଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 4.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ 'Climber' AMT (Automated Manual Transmission) ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 5.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ କାର୍ରେ Fiery Red, Zanskar Blue, Ice Cool White ଏବଂ Moonlight Silver ଭଳି 4ଟି ଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ ।
କାର୍ର ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ନୂଆ 2026 Renault Kwidର ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି ମାସ୍କୁଲାର ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହାର ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ନୂଆ '2D Renault Logo' । ଏହି ନୂଆ ଲୋଗୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ି Triber, Kiger ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ Duster ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଭାଗରେ V-ଶେପ୍ ଗ୍ରିଲ୍, ଏଲଇଡି ଡେ-ଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲାଇଟ୍ସ (DRLs) ଏବଂ ସିଲଭର ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ 14 ଇଞ୍ଚର ଷ୍ଟିଲ୍ ହୁଇଲ୍ସ ସହିତ ନୂଆ କଭର୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇନସର୍ଟ ଥିବା ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
କାର୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି:
କାର୍ ଭିତରର କେବିନ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ନୂଆ 'ଥ୍ରୀ-ସ୍ପୋକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲ୍' (Three-spoke steering wheel), ଯାହା ଭିତରେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ 2D ଲୋଗୋ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ୟାଶ୍ବୋର୍ଡରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 8 ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଚାରୋଟି ଯାକ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଷ୍ଟିଅରିଂ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ରହିଛି ।
ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 2026 ମଡେଲରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ରିୟର ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ESC), ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟର (TPMS), ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ରିୟର-ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି।
କାର୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ମାମଲାରେ ରେନୋଲ୍ଟ ଏହାର ମେକାନିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । ଏହି କାର୍ରେ ପୂର୍ବଭଳି 1 ଲିଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 68.05 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 92.5 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ 5 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ 5 ସ୍ପିଡ୍ AMT ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ମିଳୁଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା Maruti Suzuki Alto K10, Maruti S-Presso ଏବଂ Tata Tiago ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବଜେଟ୍ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହେବ । କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଆର୍କଷଣୀୟ ମାସ୍କୁଲାର କାର୍ ଖୋଜୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।