ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 2026 Mini Countryman Cର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିବ, ଫଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍କୁ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ।
Published : June 3, 2026 at 10:51 AM IST
2026 MINI COUNTRYMAN C INDIA LAUNCH , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ପ୍ରମିୟମ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 'ମିନି'(Mini) । ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମିନି ତାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସ୍ୟୁଭି(SUV)ର ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଏସୟୁଭିର ନାମ '2026 Mini Countryman C '। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ଏହି କମ୍ପାନୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡିର ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିର ଦାମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଲୋକାଲ୍ ଅସେମ୍ବଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରମିୟମ କାର୍ର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ।
2026 Mini Countryman Cର ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ 5 ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ସହିତ ଏହି ନୂଆ 2026 Mini CountrymanCର ଏକ୍ସଟେରିୟରକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ । ଏହି ଗାଡ଼ିର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରିଲ୍ (Grille) ଏବଂ ଶାର୍ପ ବମ୍ପର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ବଡି-କଲର୍ଡ ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ, ବ୍ଲାକ୍ ORVM ହାଉସିଂ, ବ୍ଲାକ୍ ଡୋର୍ ପିଲର୍ସ ଓ ରୁଫ୍, ଚମତ୍କାର ଆଲଏ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ LED ଟେଲ-ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ିଟି ମୋଟ 5 ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚିଲି ରେଡ୍(Chili Red), ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଂ ଗ୍ରୀନ୍(British Racing Green), ନାନ୍ୟୁକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍(Nanuq White), ସ୍ଲେଟ୍ ବ୍ଲୁ(Slate Blue) ଏବଂ ସ୍ମୋକି ଗ୍ରୀନ୍(Smokey Green) ସାମିଲ ଅଛି ।
2026 Mini Countryman Cର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍:
ଗାଡ଼ି ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ବା କେବିନ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଲକ୍ଜୁରୀ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଟିରିଅର୍ ଥିମ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଆଇକନିକ୍ ସର୍କୁଲାର୍ (ଗୋଲାକାର) ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ । ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଶ୍ୟାମ୍ପେନ୍-କଲର୍ଡ ଟ୍ରିମ୍, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ରାଇଡିଂକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଡଲ୍ ସିଫ୍ଟର୍ସ (Paddle Shifters) ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ (Head-up Display) ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ଦମଦାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
2026 Mini Countryman Cର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଗାଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ନୂଆ Mini Countryman Cରେ ଏକ 1.5 ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଡିରେକ୍ଟ-ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ (7-speed DCT) ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ । BMW X1ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 136 hpର ପାୱାର୍ ଏବଂ 230 Nmର ଦମଦାର୍ ଟର୍କ ମିଳିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ JCW All4 ମଡେଲ୍ରେ 2.0 ଲିଟର ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିଥାଏ ଯାହା 300 hpର ପାୱାର୍ ଦେଇଥାଏ ।
2026 Mini Countryman C ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବିତା
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା Mini Countryman JCW All4 ମଡେଲ୍ର ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 64.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୂଆ Mini Countryman Cର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍କୁ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଅସେମ୍ବଲିଂ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିବ । ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଡ଼ିଟି ମୁଖ୍ୟତଃ BMW X1, Audi Q3 ଏବଂ Mercedes-Benz GLA ଭଳି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଏସୟୁଭି ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Tata Tiago, Tiago iCNG ଏବଂ Tiago EV ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ
- ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 6ଟି ନୂଆ ଦମଦାର୍ କାର୍, ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି Honda ZR-V ଓ Tata Sierra EV
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Tesla Model Y Premium RWD, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୟାଲ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡର ନୂଆ Bullet 650, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ