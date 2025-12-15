ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିଲା MGର ଦମଦାର ଏସୟୁଭି Hector; ଡିଜାଇନଠୁ ଫିଚର ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି
ଏମଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ MG Hectorର ନୂଆ ଅବତାରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ କଣ ଫିଚର ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 15, 2025 at 4:45 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 4:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ଏମଜି ମୋଟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Hectorର ନୂଆ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଏସୟୁଭିକୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ 2019 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ 2021 ଓ 2023ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲା । ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହାର ନୂଆ ମଡେଲ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏକ୍ସଟିରିଅର ଓ କସମେଟିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବି ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ।
2026 MG Hector: ଫ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ
ନୂଆ ଏମଜି ହେକ୍ଟରକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫ୍ରେସ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ନୂଆ ଗ୍ରୀଲ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ଆକାର ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି । ବମ୍ଫରରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏସୟୁଭିର ଲୁକ୍ ଦମଦାର ଲାଗୁଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଆଲଏ ହ୍ବିଲ୍ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । MG ଏହି ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ମିଳିପାରିବ ।
2026 MG Hector: ଇଣ୍ଟିରିଅର
ହେକ୍ଟରର ଭିତର ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ନୂଆ ସିଟ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା କ୍ୟାବିନ୍ ପ୍ରିମିୟମ ଲାଗୁଛି । ଏହାର ବଡ଼ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଏବେ 14-ଇଞ୍ଚର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଗମ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ନୂଆ ଫିଚର ହେଉଛି ଜେସ୍ଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତର ସଙ୍କେତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ କାର ଭିତର କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
2026 MG Hector: ଇଞ୍ଜିନ
ନୂଆ ଏମଜି ହେକ୍ଟରର ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏଥିରେ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ମାନୁଆଲ୍ ଓ CVT ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ଏହାର ଉଭୟ 5-ସିଟର ଓ 7-ସିଟର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାର ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2026ରେ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
2026 MG Hector: ଫିଚର୍ସ
ଏଥିରେ ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଥିବା i-SWIPE ଟଚ୍ ଜେଶ୍ଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା AC, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ବାଇପ୍ ଭଳି ସହଜ ମଲ୍ଟି-ଟଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କୀ ଏବଂ କୀ ସେୟାରିଂ କ୍ଷମତା, ପୂର୍ବାନୁମାନିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସତର୍କତା (ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ) ସହିତ ରିମୋଟ୍ AC କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ । 17.78 ସେମି ଏମ୍ବେଡେଡ୍ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସହଜ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ହେକ୍ଟର ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ଲେଭଲ୍ 2 ADAS, 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହି କାରକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ କରିଥାଏ ।
2026 MG Hector: 5-ସିଟର୍
5 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ MG Hector ଫେସଲିଫ୍ଟ 5ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ- Style, Select Pro , Smart Pro, Sharp Pro ଓ Savvy Pro । 1.5 ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ Styleର ମୂଲ୍ୟ 11.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସିଲେକ୍ଟ ପ୍ରୋ 13.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରୋ 14.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାର୍ପ ପ୍ରୋ 16.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି 1.5 ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରୋ 16.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଶାର୍ପ ପ୍ରୋ 18.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାଭି ପ୍ରୋ 18.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ।
2026 MG Hector: 7-ସିଟର୍
7-ସିଟର MG ହେକ୍ଟର ଫେସଲିଫ୍ଟ କେବଳ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ- ଶାର୍ପ ପ୍ରୋ ଏବଂ ସାଭି ପ୍ରୋ । 1.5-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ସହିତ ଶାର୍ପ ପ୍ରୋର ମୂଲ୍ୟ ₹17.29 ଲକ୍ଷ ହେବ, ଯାହା ଏହାକୁ 7-ସିଟର ମଡେଲର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ସଂସ୍କରଣ କରିବ । ଏହା ସହିତ 1.5-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ସହିତ ଶାର୍ପ ପ୍ରୋର ମୂଲ୍ୟ ₹18.59 ଲକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ସାଭି ପ୍ରୋର ମୂଲ୍ୟ ₹19.49 ଲକ୍ଷ ହେବ । ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 2026 MG Hector ଏସୟୁଭିଟି ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା Mahindra XUV 7XO, Tata Harrier ଏବଂ Safari ଓ Jeep Compass ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ।
