2026 Maruti Brezza: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 2026 ବ୍ରେଜା ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ର ଦାମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 7.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : July 27, 2026 at 7:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ୱଦେଶୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନିଜର 2026 ମାରୁତି ବ୍ରେଜା ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ (Maruti Brezza Facelift)ର ଦାମ୍ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ୍ ଏସୟୁଭିର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ LXIରେ 1.0 ଲିଟର୍ ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 7.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଏହାର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 13.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ:
କମ୍ପାନୀ ନୂଆ 2026 ମାରୁତି ବ୍ରେଜାକୁ ମୋଟ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ LXi, VXi, ZXi ଏବଂ ZXi+ ସାମିଲ ରହିଛି । ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବିକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 13ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭର୍ସନ୍ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରେଜାକୁ ଏକାଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ ସହିତ ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଥିବା 4ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ରହିଛି । ସେହିପରି 3ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ରେ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ 1.5 ଲିଟର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ରେ 1.5 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଏନଜି (CNG) ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
2026 ମଡେଲ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ୍:
|2026 Maruti Brezza faceliftର ଭାରିଏଣ୍ଟ
|1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ମାନୁଆଲ୍
|1.5-ଲିଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍
|1.5- ଲିଟରS-CNG ମାନୁଆଲ୍
|1.5-ଲିଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଟୋମେଟିକ୍
|LXI
|7.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|8.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|9.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|--
|VXI
|8.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|9.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|10.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ZXI
|9.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|10.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|11.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|11.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|ZXI+
|11.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|--
|--
|13.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କ୍ଷମତା:
ନୂଆ ମାରୁତି ବ୍ରେଜା ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ରେ 1.0 ଲିଟର୍ ବୁଷ୍ଟରଜେଟ୍ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଯଦିଓ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଦେଖାଯାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ କାର୍ରେ ଏହା 108.5 ବିଏଚପି (bhp)ର ପାୱାର୍ ଏବଂ 170 ଏନଏମ୍ (Nm)ର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ମାରୁତି ଫ୍ରଙ୍କସ୍(Fronx)ରେ ଏହି ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ 99 ବିଏଚପିର ପାୱାର୍ ଏବଂ 146 ଏନଏମ୍ର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଗିୟରବକ୍ସ ଏବଂ ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ଏହି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରେଜାରେ ପୂର୍ବ ଭଳି 1.5 ଲିଟର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏନଜି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଗୁଡିକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ରେ ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯାଇଛି । ଗିୟରବକ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଏହି ନୂଆ ରେଞ୍ଜ୍ରେ ପୁରୁଣା 5 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହା ସହିତ ଏବେ ବି 6 ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ 1.5 ଲିଟର୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ମାଇଲେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କାର୍ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।