ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Maruti Brezza ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍: ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ମିଳିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍
କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ରେ 1.0 ଲିଟର୍ ବୁଷ୍ଟରଜେଟ୍ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଇଛି, ଯାହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡା ଯାଇଛି ।
Published : July 25, 2026 at 3:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର 2026 ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବ୍ରିଜା (Brezza) ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ୍ ଏସୟୁଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମ୍ 7.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍ର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତର ଅଂଶରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି ନୂଆ କାର୍ ବିଏନସିଏପି (BNCAP) କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ନୂଆ 2026 ବ୍ରିଜା ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ର ଲୁକ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି । କସ୍ମେଟିକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ବମ୍ପର୍ ଏବଂ ଅପଡେଟେଡ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡିର ଗ୍ରିଲ୍ରେ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଫିନିସ୍, ସ୍ମୋକ୍ଡ କ୍ରୋମ୍ ଫିନିସ୍ କିମ୍ବା ରେଡ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଗ୍ଲସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସାଇଡ୍ କ୍ଲାଡିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗାଡିର ରିୟର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବା ପଛ ଭାଗର ବମ୍ପର୍ର ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଂଶରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏବଂ ନୂତନ ଫିଚର୍ସ:
କାର୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ 10.1 ଇଞ୍ଚ୍ର ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ନୂଆ ଟ୍ରିମ୍ ଫିନିସ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଏୟାର-କନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ନୂଆ ଏୟାର-କନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମାରୁତି ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ (Victoris)ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ଭର୍ସନ୍ରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ରିୟର୍ କ୍ରସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲର୍ଟ, ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର୍ସ ସମେତ ୱେୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାର୍ପ୍ଲେ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଥିରେ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଏଚୟୁଡି (HUD), ୱେୟାରଲେସ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର୍, ଅଟୋ ଏଲଇଡି (LED) ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ, 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ।
ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ:
ନୂଆ ମାରୁତି ବ୍ରିଜା ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପରେ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ରେ 1.0 ଲିଟର୍ ବୁଷ୍ଟରଜେଟ୍ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଇଛି, ଯାହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 108.5 ବିଏଚପି (bhp) ପାୱାର୍ ଏବଂ 170 ଏନଏମ୍ (Nm)ର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେବେ ମାରୁତି ଫ୍ରଙ୍କ୍ସରେ ଏହି ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାତ୍ର 99 ବିଏଚପି ପାୱାର୍ ଏବଂ 146 ଏନଏମ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 1.5 ଲିଟର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏନଜି (CNG) ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ଛାଡି ବାକି ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ରେ ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ରେଞ୍ଜ୍ରେ ପୁରୁଣା 5 ସ୍ପିଡ୍ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ 6 ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର୍ ଗିୟରବକ୍ସ କେବଳ 1.5 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।