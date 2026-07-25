ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Maruti Brezza ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍: ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ମିଳିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍‌ରେ 1.0 ଲିଟର୍ ବୁଷ୍ଟରଜେଟ୍ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଇଛି, ଯାହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡା ଯାଇଛି ।

New 2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift
ନୂଆ 2026 Maruti Suzuki Brezza ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ (Image Credit: Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର 2026 ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବ୍ରିଜା (Brezza) ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍‌କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ୍ ଏସୟୁଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମ୍ 7.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍‌ର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତର ଅଂଶରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି ନୂଆ କାର୍ ବିଏନସିଏପି (BNCAP) କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।

ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

New 2026 Maruti Suzuki Brezza Rear Profile
ନୂଆ 2026 Maruti Suzuki Brezzaର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ (Image Credit: Maruti Suzuki)

ନୂଆ 2026 ବ୍ରିଜା ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍‌ର ଲୁକ୍‌କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି । କସ୍ମେଟିକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ବମ୍ପର୍ ଏବଂ ଅପଡେଟେଡ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡିର ଗ୍ରିଲ୍‌ରେ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଫିନିସ୍, ସ୍ମୋକ୍ଡ କ୍ରୋମ୍ ଫିନିସ୍ କିମ୍ବା ରେଡ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଗ୍ଲସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍‌ର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌କୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସାଇଡ୍ କ୍ଲାଡିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍‌ର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗାଡିର ରିୟର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବା ପଛ ଭାଗର ବମ୍ପର୍‌ର ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଂଶରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏବଂ ନୂତନ ଫିଚର୍ସ:

New 2026 Maruti Suzuki Brezza Interior
ନୂଆ 2026 Maruti Suzuki Brezzaର ଇଣ୍ଟେରିୟର (Image Credit: Maruti Suzuki)

କାର୍‌ର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍‌ରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ 10.1 ଇଞ୍ଚ୍‌ର ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ନୂଆ ଟ୍ରିମ୍ ଫିନିସ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଏୟାର-କନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ନୂଆ ଏୟାର-କନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମାରୁତି ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ (Victoris)ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍ ଭର୍ସନ୍‌ରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ରିୟର୍ କ୍ରସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲର୍ଟ, ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର୍ସ ସମେତ ୱେୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାର୍‌ପ୍ଲେ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଥିରେ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଏଚୟୁଡି (HUD), ୱେୟାରଲେସ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର୍, ଅଟୋ ଏଲଇଡି (LED) ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ, 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ।

ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ:

New 2026 Maruti Suzuki Brezza Interior
ନୂଆ 2026 Maruti Suzuki Brezzaର ଇଣ୍ଟେରିୟର (Image Credit: Maruti Suzuki)

ନୂଆ ମାରୁତି ବ୍ରିଜା ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପରେ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍‌ରେ 1.0 ଲିଟର୍ ବୁଷ୍ଟରଜେଟ୍ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଇଛି, ଯାହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 108.5 ବିଏଚପି (bhp) ପାୱାର୍ ଏବଂ 170 ଏନଏମ୍ (Nm)ର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେବେ ମାରୁତି ଫ୍ରଙ୍କ୍‌ସରେ ଏହି ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାତ୍ର 99 ବିଏଚପି ପାୱାର୍ ଏବଂ 146 ଏନଏମ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 1.5 ଲିଟର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏନଜି (CNG) ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ଛାଡି ବାକି ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍‌ରେ ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ରେଞ୍ଜ୍‌ରେ ପୁରୁଣା 5 ସ୍ପିଡ୍ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ 6 ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର୍ ଗିୟରବକ୍ସ କେବଳ 1.5 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଗଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ! ଏବେ ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଲଗଇନ୍ ହେବ Google ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଫିଚର

Apple ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଭାରତରେ ବଢିବ iPhone 17 ସିରିଜର ଦାମ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭ୍ୟାନ୍ Force Urbania Deluxe, ମିଳିବ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା କିଆର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ Syros EV: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌, ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଫିଚର

TAGGED:

BREZZA FACELIFT PRICE
MARUTI BREZZA NEW MODEL
2026 BREZZA MILEAGE
ନୂଆ ମାରୁତି ବ୍ରିଜା ଦାମ୍
MARUTI BREZZA FACELIFT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.