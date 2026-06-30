ଜୁଲାଇରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ Maruti Brezza ନୂଆ ଫେସଲିପ୍ଟ , ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା
Maruti Suzuki କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ମାରୁତି ବ୍ରେଜା ଫେସଲିପ୍ଟ ଅପଡେଟ ଭର୍ସନ ଜୁଲାଇରେ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ରହିବ ଏକ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ନୂଆ ଲୁକ୍।
Published : June 30, 2026 at 5:34 PM IST
Maruti Brezza July Launch , ହ୍ରାଇଦ୍ରାବାଦ: ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ପକ୍ଷରୁ 2026 ଜୁଲାଇରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ମାରୁତି ବ୍ରେଜା କାର୍ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଅପଡେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମାରୁତି ବ୍ରେଜା ବଜାରକୁ ଆସିବାରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଏହାର ଫେସଲିଫ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) କମ୍ପାନୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାରୁତି ବ୍ରେଜା । ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ମାରୁତି ବ୍ରେଜାକୁ 2022ରେ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ମାରୁତି ସୁଜୁକି କମ୍ପାନୀ । ଏହି କାର୍ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଯେହେତୁ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମାରୁତି ବ୍ରେଜାରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଲୁକ୍ ନୂଆ ରହିବା ସହ, ଅଧିକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ଅପସନ୍ ରହିବ।
2026 ଜୁଲାଇରେ Maruti Brezza ଫେସଲିପ୍ଟରେ କଣ ହେବ ନୂଆ ?
2026 ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବ୍ରେଜା ଫେସଲିଫ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇପାରେ । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଏସୟୁଭି(SUV) ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଟକ୍କର ଦେବ। ଏଥିରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାରୁତି ବ୍ରେଜାକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହ ବଜାରକୁ ଆଣାଯିବ। ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ୱସନୀୟ 1.5-ଲିଟର K15B ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ରହିବ। ଏହା ସହିତ 1.0 ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନର ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଧିକ ପାୱାର ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ CNG ଭାର୍ସନ୍ରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକି । ମାରୁତି ଅଣ୍ଡରବଡି CNG ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲେଆଉଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ Maruti Victorisରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ବ୍ରେଜା CNG ଭର୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହ 2026 ମାରୁତି ବ୍ରେଜା ଫେସଲିଫ୍ଟର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭିର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 8.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 13.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପରେ 2026 ମାରୁତି ବ୍ରେଜାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 8.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 13.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । ବଜାରରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue ଏବଂ Skoda Kylaq ଭଳି ଏସୟୁଭି ସହ ହେବ ବୋଲି କାର୍ ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ଭାରତ