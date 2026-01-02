ETV Bharat / technology

ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଡିଜାଇନ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Kia Seltos; ଦାମ ଏତିକି

କିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍‌ Kia Seltosକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହା ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

2026 Kia Seltos
2026 Kia Seltos (Image Credit: Kia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କାର ନିର୍ମାତା କିଆ ମୋଟର୍ସ ଶେଷରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ SUV କିଆ ସେଲଟୋସ୍‌କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କିଆ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ସେଲଟୋସ୍‌ର ଫିଚରର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି । ନୂତନ ସେଲଟୋସ୍‌ର ଡିଜାଇନ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସିଧା ଅଛି । ଏଥିରେ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍‌ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

New Kia Seltos: ଡିଜାଇନ

ନୂତନ ସେଲଟୋସ୍‌ର ଡିଜାଇନ କିଆର 'ଅପୋଜିଟସ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍' ଡିଜାଇନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏଥର SUVର ଲୁକ୍ ଅଧିକ ମସ୍କୁଲାର, ଚଉଡା ଏବଂ ବହୁତ ଆଧୁନିକ ଅଛି । ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟାଇଗର୍ ଫେସ୍ ଗ୍ରିଲ୍, C-ଆକୃତିର ଭର୍ଟିକାଲ୍ LED DRL, ଷ୍ଟାର୍ ମ୍ୟାପ୍ LED ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଲମ୍ବ LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ନୂତନ ସେଲଟୋସ୍‌କୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଦୀ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଫ୍ଲସ୍-ଫିଟିଂ ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ନୂତନ ଡାର୍କ ପିଲର୍‌ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ଆଲଏ ଚକ ଏହାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରିମିୟମ୍ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ, ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ଚାହିଦା ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

New Kia Seltos: ଇଣ୍ଟିରିଅର

କାର ଭିତରେ, 30-ଇଞ୍ଚ 3ଟି ପାନୋରାମିକ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ଏକ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । କ୍ୟାବିନ୍ ଡିଜାଇନ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଛି । ନୂତନ 3-ସ୍ପୋକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ, ପତଳା ଏସି ଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ତରଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ । GT ଲାଇନ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ କଳା ଏବଂ କ୍ରିମ୍ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଟିରିଅର ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭଳି ଫିଚର ରହିବ । ସେଣ୍ଟର କନସୋଲ୍‌ରେ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଗିଅର୍ ଚୟନକାରୀ, ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ ବଟନ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଲାଇଡିଂ କପ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ କଭର ରହିଛି ।

2026 Kia Seltos
2026 Kia Seltos (Image Credit: Kia India)

New Kia Seltos: ଇଞ୍ଜିନ

ନୂତନ ସେଲଟୋସ୍‌ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 1.5-ଲିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା 113bhp ଏବଂ 144Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା ଉପରେ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ GDi ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ଯାହା 158bhp ଏବଂ 253Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । NA ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏକ CVT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ 6-ସ୍ପିଡ୍ iMT କିମ୍ବା 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ହେଉଛି 1.5-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା 118bhp ଏବଂ 260Nm ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ।

2026 Kia Seltos
2026 Kia Seltos (Image Credit: Kia India)

New Kia Seltos: ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ

  • ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍‌
  • ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ପାୱାରଡ୍ ସମ୍ମୁଖ ସିଟ୍‌
  • ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଚାର୍ଜିଂ
  • ବସ୍‌ ମୋଡ୍‌ ପଛ ସିଟ୍‌
  • ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍‌
  • ହାଇବ୍ରିଡ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ (ଯଦିଓ ପୁରୁଣା 1.5L ପେଟ୍ରୋଲ୍‌, 1.5L ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍‌, ଏବଂ 1.5L ଡିଜେଲ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ ଜାରି ରହିବ)
  • ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍‌ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍‌
2026 Kia Seltos
2026 Kia Seltos (Image Credit: Kia India)

New Kia Seltos: ମିଳିବ 10 କଲର ଅପସନ

ନୂଆ କିଆ ସେଲଟୋସ୍‌ 10ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରେଟା, ସିଏରା, ଭିକ୍ଟୋରିସ୍‌, ହ୍ୟାରିଅର୍‌, ଏଲିଭେଟ୍‌, ଟାଇଗୁନ୍‌, କୁସାକ୍‌ ଏବଂ ଆଷ୍ଟର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ ।

New Kia Seltos: ଦାମ

ନୂତନ ସେଲଟୋସ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ₹10.99 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ସେଲଟୋସ୍‌ ପାଇଁ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିସାରିଛି । ଆଗ୍ରହୀ କ୍ରେତାମାନେ ₹25,000ର ଟୋକନ୍ ପରିମାଣ ସହିତ ଏହାକୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ଟପ୍‌-6 କାର; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ

TAGGED:

2026 KIA SELTOS
2026 KIA SELTOS PRICE
2026 କିଆ ସେଲଟସ୍‌ ଲଞ୍ଚ
କିଆ କାର
2026 KIA SELTOS LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.