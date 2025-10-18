ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Kawasaki Z900; ମିଳିଲା ନୂଆ କଲର ଅପସନ

କାୱାସାକି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ 2026 Kawasaki Z900କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ ନୂଆ କଲର ଓ କିଛି ଅପଡେଟ୍‌ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

2026 Kawasaki Z900
2026 Kawasaki Z900 (Image Credit: Kawasaki India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାୱାସାକି ଭାରତରେ ଏହାର Z900 ବାଇକ୍‌କୁ 2026 ଅବତାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍‌ ବାଇକ୍‌ଟି ଏକ ସତେଜ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଶକ୍ତି ସହିତ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି । Z900ର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦମଦାର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଆକର୍ଷଣ ଲୁକ୍‌ ବଜାୟ ରଖିଥିବାବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅପଡେଟ୍ ସହ ଆସିଛି । କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗତ ବର୍ଷର ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା 1hp ଏବଂ 1.2Nm ଅଧିକ ପାୱାର ଏବଂ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ।

ଯେହେତୁ ଏହି ବାଇକ୍‌କୁ 2025 ବର୍ଷ ମଡେଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ 2026 ମଡେଲ୍‌ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ନୂତନ ରଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

2026 Kawasaki Z900
2026 Kawasaki Z900 (Image Credit: Kawasaki India)

2026 Kawasaki Z900: କଣ ନୂଆ ?

ଏହି ବାଇକ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାଲେଟ । ନୂତନ ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଇକନିକ୍‌ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଗ୍ରୀନ୍ (Candy Green) ସେଡ୍‌କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ କଲର ଅପସନ ଭାବେ କଳା ଏବଂ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଯାହିକି ଏହାର ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଏହି ନୂଆ ବ୍ଲାକ୍‌ ପେଣ୍ଟ ଅପସନ ଏହାକୁ ପ୍ରିମିୟମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

2026 Kawasaki Z900
2026 Kawasaki Z900 (Image Credit: Kawasaki India)

2026 Kawasaki Z900: ପାୱାରଟ୍ରେନ୍‌

ଏହା ପୂର୍ବ ପରି 948 cc ଇନଲାଇନ୍-ଫୋର ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 124 PS ଏବଂ 97.4 Nm ରେଟିଂ ପାଇଛି । ଏହା ଏକ ଛଅ-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ଏବଂ ଏକ ଦ୍ବି-ଦିଗୀୟ ଦ୍ରୁତ ଶିଫ୍ଟର୍ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ପୂର୍ବ ମଡେଲରୁ ନିଆଯାଇଛି । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ ।

2026 Kawasaki Z900
2026 Kawasaki Z900 (Image Credit: Kawasaki India)

2026 Kawasaki Z900: ଫିଚର୍ସ

ଅପଡେଟେଡ୍‌ 2026 Z900ର ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଏକ 5-ଇଞ୍ଚ TFT ଡିସପ୍ଲେ, କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଲିନ୍-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, IMU-ଆଧାରିତ ରାଇଡର ଏଡ୍ସ, ଡୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS, ହ୍ବିଲ୍‌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଅଛି । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ସମ୍ପ୍ରତି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକର୍ଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି ।

2026 Kawasaki Z900
2026 Kawasaki Z900 (Image Credit: Kawasaki India)

2026 Kawasaki Z900: ଦାମ

ଗତ ମାସରେ, GST ହାର ସଂଶୋଧନ ପରେ Z900ର ମୂଲ୍ୟ ₹9.52 ଲକ୍ଷରୁ ₹10.18 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ତଥାପି, Z900 ଭାରତରେ କାୱାସାକିର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ତେଣୁ, କମ୍ପାନୀ 2026 ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ₹10 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ।

TAGGED:

2026 KAWASAKI Z900 PRICE
KAWASAKI
କାୱାସାକି
2026 କାୱାସାକି ଜେଡ900
2026 KAWASAKI Z900 LAUNCHED

