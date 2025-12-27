ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Kawasaki Ninja 1100SX, ଦାମ ଏତିକି
କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଲାଟେଷ୍ଟ ବାଇକ୍ 2026 Kawasaki Ninja 1100SXକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 27, 2025 at 2:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ମଡେଲ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ସ୍ବରୂପ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂତନ ମୋଟରସାଇକେଲ କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା 1100SX (Kawasaki Ninja 1100SX)ର ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଏକମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ, ଯାହାକି ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ବାଇକ୍ର ସିଗ୍ନେଚର କଳା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇଛି ।
2026 Kawasaki Ninja 1100SX: ଇଞ୍ଜିନ
Ninja 1100SXକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମାନ 1099cc, 4-ସିଲିଣ୍ଡର, ତରଳ-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା 136hp ଏବଂ 113Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନଟି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ E20-ଅନୁପାଳନକାରୀ । ଇଞ୍ଜିନଟି ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ରେମରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡଜଷ୍ଟଯୋଗ୍ୟ ଶୋୱା ସସପେନସନ ରହିଛି । ବ୍ରେକିଂ ଲାଗି କାୱାସାକିର ଟୋକିଗୋ ବ୍ରେକ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ରହିଛି ।
2026 Kawasaki Ninja 1100SX: ଫିଚର୍ସ
ବାଇକ୍ର ରାଇଡର୍ ସହାୟକ ସୁଟ୍ରେ 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍- ରେନ୍, ରୋଡ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଇଡର ସାମିଲ ଯାହାକି ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଥ୍ରଟଲ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ପାୱାର ବିତରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ରାଇଡର ମୋଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଏବଂ ନିଞ୍ଜା ଏହି ମୋଡ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ 4.3-ଇଞ୍ଚ TFTର ଲେଆଉଟ୍ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହା ସହିତ, ଏକ ବାଇଡିରେକ୍ସନାଲ କ୍ବିକସିଫ୍ଟର ମୋଟରସାଇକେଲର ରାଇଡିଂ ଏଡ୍ସ ସୁଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଯାହା ଏକ 6-ଅକ୍ଷ IMU (ଇନର୍ସିଆଲ୍ ମାପ ୟୁନିଟ୍) ଦ୍ବାରା ସହାୟତା ପାଇଥାଏ । ଏହି ସବୁ 2025 ମଡେଲ୍ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ 2026 କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା 1100SXକୁ 2025 ମଡେଲ୍ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହାର ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ।
କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା 1100SX ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଲିଟର-କ୍ଲାସ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹14.42 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ରଖାଯାଇଛି ।