ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Isuzu D-Max V-Cross ପିକ୍ ଅପ୍ , ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ?
ପୁରୁଣା କାର୍ Isuzu D-Max V-Crossର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ପିକଅପ୍କୁ 2026 ବର୍ଷରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 25.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
Published : February 24, 2026 at 5:13 PM IST
ISUZU D MAX ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ର୍ନିମାତା କମ୍ପାନୀ Isuzu ନିଜ ପୁରୁଣା କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ନିଜ ପୁରୁଣା କାର Isuzu D-Max V-Crossର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ପିକ୍ ଅପ୍କୁ 2026 ବର୍ଷରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସହ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ କିଛି ନୂଆ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡିଛି ଏବଂ ଏହାର ଲାଇନଅପ୍ରୁ 4x2 ଡ୍ରାଇଭଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ।
ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ, ନୂଆ D-Max V-Cross ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 4x4 ଡ୍ରାଇଭଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏଥିରେ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗିଅର ବକ୍ସ ବିକଳ୍ପ ଉଭୟ ରହିବ । ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା V-Crossର ମୂଲ୍ୟ ₹25.50 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ₹30.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
2026 Isuzu D-Max V-Cross ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗ:
2026 Isuzu D-Max V-Cross 6ଟି ପ୍ରକାରରେ ଆସିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହେଲା-
- 4WD MT Z ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼
- 4WD MT Z ପ୍ରିମିୟମ
- 4WD MT Z ପ୍ରେଷ୍ଚିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼
- 4WD MT Z ପ୍ରେଷ୍ଚିଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ
- 4WD AT Z ପ୍ରେଷ୍ଚିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼
- 4WD AT Z ପ୍ରେଷ୍ଚିଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ
ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 4WD MT Z ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ 25.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍, ତେଲେଙ୍ଗାନା) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ, ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ 4WD AT Z ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପାଇଁ 30.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ତେଲେଙ୍ଗାନା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ।
|2026 Isuzu D-Max V-Crossର ପ୍ରକାର
|ମୂଲ୍ୟ (ଏକ୍ସ ସୋରୁମ୍, ତେଲେଙ୍ଗାନା)
|4WD MT Z ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼
|Rs 25,50,260
|4WD MT Z ପ୍ରିମିୟମ
|Rs 25,78,630
|4WD MT Z ପ୍ରେଷ୍ଚିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼
|Rs 26,99,590
|4WD MT Z ପ୍ରେଷ୍ଚିଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ
|Rs 27,28,000
|4WD AT Z ପ୍ରେଷ୍ଚିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼
|Rs 27,28,000
|4WD AT Z ପ୍ରେଷ୍ଚିଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ
|Rs 30,28,110
2026 Isuzu D-Max V-Cross 7ଟି ରଙ୍ଗ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆସିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
- ହ୍ୱାଇଟ୍ ପର୍ଲ୍
- ବ୍ଲାକ୍ ମାଇକା
- ରେ଼ଡ଼୍ ସ୍ପାଇନେଲ ମାଇକା
- ନଟିଲସ୍ ବ୍ଲ୍ୟୁ
- ଗାଲେନା ଗ୍ରେ
- ସିଲଭର ମେଟାଲିକ୍
- ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍
2026 Isuzu D-Max V-Cross ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ :
2026 Isuzu V-Crossର ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୂଆ V-Cross ରେ ଏକ ନୂତନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫାସିଆ ସହିତ ଟୁଇକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଲ୍ ଏବଂ ବମ୍ପର ଦିଆଯାଇଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରୀଲ୍ ତଳ ଅଂଶରେ ଏବେ କମ୍ କ୍ଲାଡିଂ ଦିଆଯିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲରେ ଥିବା ସିଲଭର ଫକ୍ସ ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଫକ୍ସ ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆ ଯାଇଛି । ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ, 18-ଇଞ୍ଚର ନୂଆ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କଳା ହ୍ୱିଲ ଆର୍ଚ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ ବଡି କ୍ଲାଡିଂକୁ ବାହାର କରିଦିଆ ଯାଇଛି ।
2026 Isuzu D-Max V-Cross ଇଣ୍ଟେରିୟର
ଇଣ୍ଟେରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଣା ଫ୍ଲସ୍-ଫିଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ବଦଳରେ ଏକ ନୂତନ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ଏବଂ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଏବଂ ଦ୍ୱାରରେ ବିପରୀତ ଟ୍ରିମ୍ ଇନସର୍ଟ ରହିଛି । ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆକାରରେ 9.0 ଇଞ୍ଚରୁ 10.3 ଇଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ D-Max V-Cross ପିକଅପ୍ରେ ଏକ ନୂତନ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୀଲ୍, ୱିଙ୍ଗ ମିରର୍ ଏବଂ ଟେଲଗେଟ୍ ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ପିକଅପ୍ରେ ଏକ ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଟପ୍ Z Prestige AT ଟ୍ରିମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ରୁଫ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିକର୍ ସହିତ 8-ସ୍ପିକର୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।
ମେକାନିକାଲ ଭାବରେ, 2026 V-Crossରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଲାଇନଅପ୍ରୁ 4x2 ଡ୍ରାଇଭଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ କଷ୍ଟମରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସିଫ୍ଟ-ଅନ୍-ଦି-ଫ୍ଲାଏ 4WD ସହିତ ଏହି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପିକଅପ୍ ବାଛିପାରିବେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସମସ୍ତ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏକ ଅଟୋ-ଲକିଂ ଡିଫରେନସିଆଲ୍ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହା ପିକଅପ୍କୁ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିଥାଏ ।
2026 Isuzu D-Max V-Crossର ଇଞ୍ଜିନ :
ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ 1.9-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ଏବେ ବି 161 bhp ଏବଂ 360 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ପାୱାର ପଠାଏ ।