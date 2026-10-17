ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Hero Xtreme 160R 4V ଓ Xtreme 250R, ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଇକ୍ 2026 Xtreme 160R 4V ଏବଂ 2026 Xtreme 250Rକୁ ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : October 17, 2026 at 11:33 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ Hero MotoCorp ଘରୋଇ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ପପୁଲାର ବାଇକ୍ 2026 Hero Xtreme 160R 4V ଏବଂ 2026 Xtreme 250Rକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନୂଆ Xtreme 160R 4Vର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ପ୍ରାଇସରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମଡେଲ୍ର ବୁକିଂ ସମସ୍ତ ଡିଲରସିପ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 1 ନଭେମ୍ବର 2026ରୁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ନୂଆ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ରେସ୍ ଟାଇମର ସହ 2026 Hero Xtreme 4V:
ନୂଆ 2026 Xtreme 160R 4V ବାଇକ୍କୁ କମ୍ପାନୀ 3ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Standrad, Pro ଏବଂ Carbon ଟ୍ରିମ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାର ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଚ Standradର ମୂଲ୍ୟ 1.27ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, Proର ମୂଲ୍ୟର 1.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ Carbonର ମୂଲ୍ୟ 1.41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
କସମେଟିକ୍ ଚେଞେସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ନୂଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ସହ ରି-ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଶାର୍ପ ବିକିନି ଫୋୟାରିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ 4.2-ଇଞ୍ଚର TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ସହ ଦୁଇଟି ମୋଡ୍ ଥିବା ଏକ ନୂଆ 'ରେସ୍ ଟାଇମର' ମିଳୁଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା 0-60 kmphର ଏକ୍ସିଲରେସନ ସ୍ପିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟର-ମାଇଲ୍ ଡ୍ରାଗ୍ ରେସ୍ ରେକର୍ଡ କରିହେବ । ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ୟାନିକ ବ୍ରେକ୍ ଆଲର୍ଟ, ଲିଫ୍ଟ-ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଏବଂ ଟାଇପ୍-C USB ଚାର୍ଜିଂ ସକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପୂର୍ବପରି ସେହି 163ccର ଓଏଲ୍-କୁଲ୍ଡ, 4-ଭାଲ୍ଭ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି, ଯାହା 16.8 bhp ପାୱାର ଏବଂ 14.6 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ଏହାର ଓଜନ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 149 kg ହୋଇଛି ।
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫ୍ରିକ୍ୟୁଏନ୍ସି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ Xtreme 250R:
ନୂଆ 2026 Xtreme 250Rକୁ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିମିୟମ୍ 'Carbon' ଟ୍ରିମ୍ରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାବେ ସସପେନସନ ସେକ୍ସନରେ 'ଫ୍ରିକ୍ୟୁଏନ୍ସି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ' (FSD) ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମୋନୋଶକ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛି । ଗାଡ଼ିରେ ରାଇଡ୍-ବାଇ-ୱାୟର (Ride-by-wire) ଥ୍ରୋଟଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ - Rain, Road, Sport ଏବଂ Track ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ହାର୍ଡୱେର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ବାୟ୍-ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ କ୍ୱିକ୍ ସିଫ୍ଟର୍ (Quick Shifter) ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଫିଚର୍ସ ମାମଲାରେ ଏଥିରେ 4.0-ଇଞ୍ଚ୍ର TFT ଡିସପ୍ଲେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ ଏବଂ ଟାୟର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (TPMS) ମିଳୁଛି । ଏହାର 249ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ 29 bhpର ପାୱାର ଏବଂ 25.3 Nmର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ସହ ରନ୍ କରେ ।